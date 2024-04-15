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İBB Meclisi’nde yeni dönem başladı: Meclisteki seçimleri CHPli adaylar kazandı

Yeniden İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Ekrem İmamoğlu, İBB Meclisi’nin yeni dönemindeki ilk oturumunu başlattı. İBB Başkanı İmamoğlu’nun önemli açıklamalarda bulunduğu oturumda, başkanvekilliği için seçim de yapıldı. Seçimleri CHPli adaylar kazandı.

Yayın Tarihi: 15.04.2024 16:49
Güncelleme Tarihi: 15.04.2024 16:49
İBB Meclisi’nde yeni dönem başladı: Meclisteki seçimleri CHPli adaylar kazandı

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İBB Meclisi’nin yeni döneminin ilk oturumunu açtı. İmamoğlu, 31 Mart Yerel Seçimleri sonuçlarına değinerek “halkımız 5 sene daha İstanbul’u yönetmemi için bize sorumluluk vermiştir. Bu takdir bizi ziyadesiyle memnun etmiştir. Bu dönemde de atılımlarımız ve yatırımlarımız daha da büyüyerek devam edecektir” şeklinde konuştu.

İmamoğlu hükümete çağrıda bulundu

Oturum açılışı esnasında konuşma yapan İmamoğlu, hükümete, meclis üyeleri ve belediye başkanlarına “gelin İstanbul’u güzel günlere beraber taşıyalım. Kardeşliği yeniden tesis edelim. Şeffaf bir politika ile ekonominin ayağa kalkmasına beraber destek verelim. İstanbul’u depreme birlikte hazırlayalım” gibi çağrılarda bulundu.

Kepez Belediye Başkanı’nın tutuklanmasına tepki

İBB Başkanı, konuşmasında Kepez Belediye Başkanı’nın tutuklanmasına da tepki gösterdi. İmamoğlu, “Soma faciasından Çorum’daki tren faciasına kadar pek çok olayda süreçler ortadadır. Yıllar geçti ama mahkemeler devam ediyor. Kaza ve facialarda sorumlu kişilere, siyasi kimliğine ve partisine bakılmadan cezası verilmelidir. Ancak bahsi geçen olaylarda birileri yıllardır korunuyor, Kepez Belediye Başkanı ise hızla tutuklandı. Bu durum hem akıllarda hem de vicdanlarda soru işareti bırakmıştır. Adalet adamına göre tecelli ediyor duygusu uyanmıştır.” dedi.

İBB Meclisi seçimlerinde kazanan CHPli adaylar oldu

Yeni dönem için İBB Meclisi’nde başkanvekilliği seçimleri de yapıldı. 1. başkanvekilliği seçimini CHPli aday Nuri Aslan, 2. başkanvekili seçimini ise CHPli aday Gökhan Gümüşdağ kazandı.

Ayrıca encümen üyesi seçimlerinde ve katip üye seçimlerinde de CHPli adaylar kazandı.

Yeni dönemde İBB Meclisi’nde, CHP’den İBB Başkanı İmamoğlu dahil 186 kişi, AK Parti’den 129 kişi, MHP’den ise 2 kişi bulunuyor.

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