İBB Meclisi'nde Yolsuzluk Soruşturması Tartışmaları Kızıştı

İBB Meclisi'nde Yolsuzluk Soruşturması Gündeme Geldi

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi, belediyeye yönelik yolsuzluk soruşturmasını masaya yatırdı. Haziran ayı toplantılarının birinci oturumu, Meclis 2. Başkanvekili Gökhan Gümüşdağ başkanlığında, Saraçhane'deki belediye binasında gerçekleştirildi.

Faruk Gökkuş'tan Sert Çıkışlar

Gündem dışı konuşma yapmak üzere söz alan İBB Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili Faruk Gökkuş, bir hukukçu olarak iddialara dair net açıklamalarda bulundu. Yolsuzluk iddiaları hakkında yeterli bilgiye sahip olmadığını vurgulayan Gökkuş, "Burası mahkeme salonu değil. İstanbul, bizden hizmet bekliyor" ifadelerini kullandı.

Masumiyet karinesine inandıklarını belirten Gökkuş, "Bugüne kadar hiçbir AK Partili'den yürüyen soruşturmalarla alakalı bir kelime duymadınız. Dedik ki, 'Yargıyı rahat bırakın, savcıyı rahat bırakın görevini yapsınlar.'" dedi. Ayrıca, iddiacının iddiasını ispatlamakla yükümlü olduğunu vurgulayarak, CHP'nin yargı sürecine duyduğu rahatsızlığı eleştirdi.

Cevap Bekleyen İddialar ve Cezai Süreç

Gökkuş, "Yargının, savcının soruşturmaları yürüttüğünü" belirterek, "25 tane itirafçı var. Villalar, alınıp satılan gayrimenkuller var. Bu iddialara dikkat çekiyoruz" dedi. Yolsuzluk iddialarının çoğunun CHP'li parti üyelerinden geldiğini iddia eden Gökkuş, bu durumun ciddiyet taşıdığını ifade etti.

MHP ve CHP'den Cevaplar Geldi

MHP Grup Başkanvekili Orkun Ayhan, yolsuzluk soruşturmasında bazı durumların masumiyet karinesinin ötesine geçtiğini belirterek, "Soruşturmada, rüşveti alan ile veren itiraf etti" dedi. CHP'li isimlerin itiraflara karşı verdikleri tepkilerin 'iftira' olarak değerlendirildiğini ifade eden Ayhan, "Tüm semavi dinlerde bir emir vardır; çalmayacaksın" dedi.

CHP Grup Başkanvekili Ülkü İnanlı ise şahsi deneyimlerini paylaşarak, yargıyı tartışmanın adalet mekanizmasına zarar vereceğini dile getirdi ve Ayhan’dan bilgilere dayanan iddialarını açıklamasını istedi.

İBB Meclisi'nde yaşanan bu gergin tartışmalar, yolsuzluk soruşturmaları konusunda iki siyasi tarafın da karşılıklı suçlamalarda bulunmasına neden oldu. Meclis'teki tartışmaların devam edip etmeyeceği merakla bekleniyor.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclis haziran ayı toplantılarının birinci oturumu, Saraçhane'deki belediye binasında yapıldı. İBB Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili Faruk Gökkuş, toplantıya katılarak konuşma yaptı.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclis haziran ayı toplantılarının birinci oturumu, Saraçhane'deki belediye binasında yapıldı. İBB Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili Faruk Gökkuş, toplantıya katılarak konuşma yaptı.