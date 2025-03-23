İBB Medya AŞ Başkanı Murat Ongun Tutuklandı

İBB Medya AŞ Başkanı Murat Ongun ve İmamoğlu İnşaat Genel Müdürü Tuncay Yılmaz, yolsuzluk soruşturması nedeniyle tutuklandı.

Yayın Tarihi: 23.03.2025 10:14
Güncelleme Tarihi: 23.03.2025 10:14
İBB Medya AŞ Başkanı Murat Ongun Tutuklandı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Medya AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ongun ile İmamoğlu İnşaat Şirketi Genel Müdürü Tuncay Yılmaz, İBB'ye yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklandı. Tutuklama kararı, nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından verildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturmada, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve 99 şüpheli, suç örgütü yöneticisi olmak, suç örgütüne üye olmak, irtikap, rüşvet, nitelikli dolandırıcılık, kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek ve ihaleye fesat karıştırmak gibi suçlamalarla karşı karşıya kalıyor. Ayrıca, İmamoğlu, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat ve Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan dahil 7 kişi hakkında ise PKK/KCK terör örgütüne yardım etmek suçlamasıyla da soruşturma sürüyor.

Emniyetteki işlemlerinin ardından, adli sürecin devamı için Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edilen şüphelilerden Ongun ve Yılmaz’ın tutuklanmasına karar verildi. Diğer şüphelilerin hakimlikteki sorguları ise devam ediyor.

İLGİLİ HABERLER

Manisa’da 21 Mart’ta Mesir Macunu ve Nevruz Kutlaması Coşkusu!

Erzincan'da Taksi Ücretlerine Şok Zam! Yeni Tarifeler Açıklandı

Manisa'dan Öğrencilere Burs Müjdesi: Mart Ödemeleri Hesaplara Aktarıldı!

Karadenizlilere Müjde: Ücretsiz Jersey İneği Suni Tohumlama Projesi Başlıyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Fas'ta Binlerce Kişi Gazze'ye Yapılan Saldırıları Protesto Etti
2
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu Yolsuzluk Soruşturmasında Tutuklandı
3
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu Tutuklandı
4
İBB Medya AŞ Başkanı Murat Ongun Tutuklandı
5
İsrail'in Gazze'ye Saldırılarında En Az 20 Filistinli Hayatını Kaybetti
6
Ekrem İmamoğlu, Adliyede Ailesi ve CHP Genel Başkanı ile Buluştu
7
Murat Ongun'un İBB 'Yolsuzluk' Soruşturmasındaki İfadesi Ortaya Çıktı

Emeklilere Aylık 3.000 TL Sosyal Destek Müjdesi

Bursa'da Ücretsiz Fidan Dağıtımı Coşkuyla Devam Ediyor

Düzce'den Zam Müjdesi: Çilimli Belediyesi Çalışanlarına Yeni Maaş Artışı

İzmir'de Ramazan Desteği Sürüyor: Koli Koli Yardım Dağıtımı

Bilecik'te 65 Yaş Üstüne Ücretsiz Sağlık Desteği!

Karadenizlilere Müjde: Ücretsiz Jersey İneği Suni Tohumlama Projesi Başlıyor

Erzincan'da Taksi Ücretlerine Şok Zam! Yeni Tarifeler Açıklandı

Soğuk Havaya Veda Edebiliriz, Ancak Yeni Bir Sıcaklık Dalgası Geliyor!

Denizli'den Anneler ve Anne Adaylarına Özel Destek Projeleri

Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan Promosyon İhalesi: 24 Mart'ta Rekor Artış Bekleniyor

Manisa’da 21 Mart’ta Mesir Macunu ve Nevruz Kutlaması Coşkusu!

Manisa'dan Öğrencilere Burs Müjdesi: Mart Ödemeleri Hesaplara Aktarıldı!