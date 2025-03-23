İBB Medya AŞ Başkanı Murat Ongun Tutuklandı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Medya AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ongun ile İmamoğlu İnşaat Şirketi Genel Müdürü Tuncay Yılmaz, İBB'ye yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklandı. Tutuklama kararı, nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından verildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturmada, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve 99 şüpheli, suç örgütü yöneticisi olmak, suç örgütüne üye olmak, irtikap, rüşvet, nitelikli dolandırıcılık, kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek ve ihaleye fesat karıştırmak gibi suçlamalarla karşı karşıya kalıyor. Ayrıca, İmamoğlu, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat ve Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan dahil 7 kişi hakkında ise PKK/KCK terör örgütüne yardım etmek suçlamasıyla da soruşturma sürüyor.

Emniyetteki işlemlerinin ardından, adli sürecin devamı için Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edilen şüphelilerden Ongun ve Yılmaz’ın tutuklanmasına karar verildi. Diğer şüphelilerin hakimlikteki sorguları ise devam ediyor.