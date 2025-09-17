İBB Şehir Tiyatroları 2025-2026 Repertuvarını Açıkladı

İBB Şehir Tiyatroları 2025-2026 repertuvarını duyurdu

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Şehir Tiyatroları, 2025-2026 sezon repertuvarını Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi'nde düzenlenen toplantıda paylaştı. Toplantıda kurumun sanat vizyonu, turne ve etkinlik istatistikleri ile yeni sezon oyunları aktarıldı.

Genel Sanat Yönetmeni Ayşegül İşsever'in değerlendirmesi

Ayşegül İşsever, tarihi misyonlarının bilinciyle çalıştıklarını belirterek, "111 yıllık bir sanat yolculuğunun, perdelere sinmiş repliklerin, onca şahitliklerin, zengin bir tiyatro repertuvarın, emekle hazırlanan oyunların bilgeliğiyle perdelerimizi yeniden açıyoruz." ifadelerini kullandı.

İşsever, geçen sezon duyurdukları 'Sürdürülebilir Bir Dünya İçin Barış' temasının İBB Şehir Tiyatroları repertuvar vizyonunu oluşturduğunu söyleyerek, "Bir tiyatro oyunu umutların sahneye taşınması anlamına gelir" dedi ve repertuvarda yer alan 'Bir Ziyaret', 'Kahvaltıya Kalsana', 'Haramiler', 'Öylece Durur Zaman', 'Gölge' ve 'Öksüzler' oyunlarının bu umudun yansımaları olduğunu kaydetti.

İşsever, tiyatronun tarihsel rolünü vurgulayarak: "İnsanlık tarihi sahnelenen oyunların tarihidir. Yalnız bizim mesleğimiz, gerçeği örtmez, hakikati gizlemez, yalanı, riyayı kötülüğü ifşa eder. Tiyatro iyinin, güzelin, doğrunun yanında kalarak, perdelerini her zaman umuda, aydınlığa ve geleceğe açar." dedi.

Kurumsal başarı ve iş birlikleri

İşsever, hem yurt içi hem yurt dışı tiyatrolarla sanatsal iş birliklerinin süreceğini belirtti ve "Şehir Tiyatroları olarak, bu kadim şehirde perdelerimizi açmanın, yüzde 98 memnuniyetle seyircimizi salonlarda ağırlamanın" ve Türk ile dünya tiyatro repertuvarından seçkin örnekleri sunmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

İBB Şehir Tiyatroları Müdürü Oytun Askeroğlu'nun mesajı

Oytun Askeroğlu, sezon açılışında duydukları heyecanı paylaşarak, "Şehir Tiyatroları, sanatın, kültürün, eğitimin, diyaloğun ve umudun kalbidir" ifadesini kullandı. Geçtiğimiz sezon yapılan faaliyetleri aktaran Askeroğlu, 40'ın üzerinde turne, İBB kütüphanelerinde 49 etkinlik, 32 kurumla iş birliği ve toplam 1779 etkinlikle yaklaşık 650 bin kişiye ulaşıldığını bildirdi.

Askeroğlu, kurumun sahne önündeki başarısının sahne arkasındaki emekle büyüdüğünü vurgulayarak, "Perdelerimizi 111. yılında da yeni bir umutla açıyoruz." dedi.

İBB Genel Sekreter Yardımcısı Oktay Özel'in değerlendirmesi

Oktay Özel, Şehir Tiyatroları'nın İstanbul'un tarihi kimliğine katkısını vurguladı ve Türkiye'nin zengin insan kaynağını hatırlattı. Özel, güncel acılara da değinerek Filistin'de yaşananlara dikkat çekti: "Filistin'de 2 sene içerisinde 100 binin üzerinde insan öldürülmüş ve bunun çok önemli bir kısmı da çocuk. Bu çocukların hepsinin acısı bizim yüreklerimizde. Sanat ve kültür, acılarımızı ifade etme yöntemlerimizden bir tanesi."

Yeni sezonda sahnelenecek oyunlar

Yeni sezonda izleyiciyle buluşacak yapımlar arasında Friedrich Dürrenmatt'ın 'Bir Ziyaret', Engin Alkan uyarlamasıyla Musahipzade Celal'in yazdığı 'Haramiler', Ray Cooney ve Gene Stone'un birlikte yazdığı 'Kahvaltıya Kalsana', Ludmilla Razumovskaya'nın 'Sevgili Yelena Sergeyevna', Donald Margulies'in yazıp Mehmet Ergen'in yönettiği 'Öylece Durur Zaman', Yağmur Topçu'nun kaleme aldığı 'Gölge' ve Dennis Kelly'in yazdığı, Ogeday Erkut'un yönettiği 'Öksüzler' yer alıyor.

Repertuvarda ayrıca Turan Oflazoğlu'nun 'Deli İbrahim', Bertolt Brecht'in 'Üç Kuruşluk Opera' (Yücel Erten çevirisi), Bilgesu Erenus'un 'Misafir', Nezihe Meriç'in 'Ay, Carmela', Alison Gregory'nin 'Ben Medea Değilim', Henrik İbsen'in 'Bir Halk Düşmanı' (Orhan Alkaya yönetiminde), Arthur Miller'ın 'Cadı Kazanı', Rike Reiniger'in 'Çingene Boksör', Suat Derviş'in 'Fosforlu Cevriye', Alexander Galin'in 'Gidiş Dönüş Moskova', Miodrag Bulatovic'in 'Godot Geldi', Johnna Adams'ın 'Gidion'un Düğümü', Lucy Kirkwood'un 'Gök Kubbe', Haldun Taner'in 'Gözlerimi Kaparım Vazifemi Yaparım' (Yelda Baskın yönetiminde), William Shakespeare'in 'Hamlet' (Engin Alkan yönetiminde), Ozan Yula'nın 'Hayat Der Gülümserim' ve Euripides'in 'İfegenya' (Serdar Biliş yönetiminde) oyunları da sahnede olmaya devam edecek.

Çocuk seyircilere yönelik olarak ise Ferenc Molnar'ın yazdığı, Serra Canbay'ın uyarladığı 'Pal Sokağı Çocukları', Çimen Baturalp'in 'İtfaiyecinin Sırrı' ve Michael Ende'nin yazdığı 'Momo' adlı yapımlar minik izleyicilerle buluşacak.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Şehir Tiyatrolarının 2025-2026 sezon repertuvarı, Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi'nde yapılan toplantıyla paylaşıldı. İBB Şehir Tiyatroları Genel Sanat Yönetmeni Ayşegül İşsever, etkinlikte konuştu.