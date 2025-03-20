İBB Soruşturmalarında 87 Şüpheli Gözaltında: İfade İşlemleri Başladı

İstanbul'da Yolsuzluk ve Terör Soruşturmaları Başladı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan yolsuzluk ve terör soruşturmaları çerçevesinde, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) bünyesinde çalışan 87 şüpheli gözaltına alındı. Bu şüphelilerin ifade işlemlerinin başladığı bildirildi.

Suçlamalar Neler?

Yürütülen soruşturmalar kapsamında, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve 99 başka şüpheli hakkında bir dizi suçlamada bulunuluyor. Suçlamalar arasında “suç örgütü yöneticisi olmak”, “suç örgütüne üye olmak”, “irtikap”, “rüşvet”, “nitelikli dolandırıcılık”, “kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek” ve “ihaleye fesat karıştırmak” yer alıyor.

PKK/KCK Terör Soruşturması

İmamoğlu, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat ve Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan gibi isimlerin de aralarında bulunduğu 7 kişi hakkında ise PKK/KCK terör örgütüne yardım etmek suçlamasıyla da soruşturma devam ediyor.

Gözaltı Operasyonu ve İfade İşlemleri

Gözaltı kararları doğrultusunda gerçekleştirilen operasyonda, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İBB Başkan Danışmanı Murat Ongun, Beylikdüzü Belediye Başkanı Murat Çalık, Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan ve ünlü sanatçı Ercan Saatçi gibi isimler de dahil olmak üzere 87 şüpheli yakalandı. Şu an için bu kişilerin ifade işlemlerinin sürdüğü bilgisi verildi.

Yakalama Çalışmaları Devam Ediyor

Ayrıca, ekiplerin toplamda 19 şüpheliyi yakalama çalışmaları da devam etmektedir. İlgili gelişmeler takip edilecektir.