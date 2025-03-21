İBB'ye Yönelik Soruşturmalarda Tutuklama Talebi: 2 Şüpheli Gözaltında

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu da içeren soruşturmada iki şüpheli, provokatif paylaşımları nedeniyle tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edildi.

Yayın Tarihi: 21.03.2025 16:16
Güncelleme Tarihi: 21.03.2025 16:16
İBB'ye Yönelik Soruşturmalarda Tutuklama Talebi: 2 Şüpheli Gözaltında

İBB'deki Soruşturmalara Provokatif Paylaşımlar Sebebiyle Tutuklama Talebi

İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik yürütülen soruşturmalar hız kesmeden devam ederken, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da dahil olduğu 106 şüpheli hakkında önemli bir gelişme yaşandı. Yolsuzluk ve terör suçlamalarıyla yürütülen kapsamlı soruşturmalar çerçevesinde, sosyal medya üzerinden manipülasyon içeren ve kamu düzenini bozmaya yönelik paylaşımlar yaptığı iddia edilen 2 şüpheli gözaltına alındı.

Gözaltına Alınma ve İşkence Süreci

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmalar neticesinde, bu şüphelilerin kimlikleri belirlendi. Emniyet güçleri tarafından yapılan operasyon sonrası, gözaltına alınan iki şüpheli, adli işlemler için İstanbul Adalet Sarayı'na götürüldü.

Hakimlik Süreci ve Suçlamalar

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamaya göre, şüpheliler, suç işlemeye alenen tahrik suçlamasıyla nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Soruşturmanın, haksız yere kamu düzenini etkilemeye yönelik eylemleri göz önünde bulundurarak genişlemesi bekleniyor.

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