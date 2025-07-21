İBB'ye Yönelik Yolsuzluk Soruşturmasında 17 Zanlı Adliyeye Sevk Edildi

İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturmasında gözaltına alınan 17 şüpheli, İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma çerçevesinde, şüphelilerin "rüşvet vermek", "rüşvet almak" ve "ihaleye fesat karıştırmak" gibi suçlardan gözaltına alındığı belirtildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından adliyeye getirildi.

Bu soruşturma kapsamında, Ekrem İmamoğlu da dahil olmak üzere, çok sayıda zanlı hakkında "suç örgütü yöneticisi olmak", "suç örgütüne üye olmak", "irtikap", "nitelikli dolandırıcılık", "kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek" gibi suçlamalarla ilgili yeni deliller elde edildi.

Soruşturma doğrultusunda, haklarında "rüşvet verme", "rüşvet alma" ve "ihaleye fesat karıştırma" suçlarından gözaltı kararı çıkarılan şüphelilerin yakalanması için İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince operasyon düzenlendi ve 17 zanlı başarılı bir şekilde yakalandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik yürütülen soruşturma kapsamında "rüşvet vermek", "rüşvet almak" ve "ihaleye fesat karıştırmak" suçlarından gözaltına alınan 17 zanlının emniyetteki işlemleri tamamlandı. Şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik yürütülen soruşturma kapsamında "rüşvet vermek", "rüşvet almak" ve "ihaleye fesat karıştırmak" suçlarından gözaltına alınan 17 zanlının emniyetteki işlemleri tamamlandı. Şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi.