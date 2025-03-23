İBB'ye Yönelik Yolsuzluk Soruşturmasında 18 Şüpheli Tutuklandı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturmasında 18 kişi tutuklandı, bazıları adli kontrol tedbiriyle serbest bırakıldı.

Yayın Tarihi: 23.03.2025 09:44
Güncelleme Tarihi: 23.03.2025 09:44
İBB'ye Yönelik Yolsuzluk Soruşturmasında 18 Şüpheli Tutuklandı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) hakkında sürdürülen yolsuzluk soruşturması çerçevesinde, nöbetçi sulh ceza hakimliği, 18 şüphelinin tutuklanmasına karar verdi. Şüpheliler arasında Ali Nuhoğlu, Serdal Taşkın ve Serdar Haydanlı da yer alıyor.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve toplamda 99 şüpheliyi kapsıyor. Suçlamalar arasında "suç örgütü yöneticisi olmak", "suç örgütüne üye olmak", "irtikap", "rüşvet", "nitelikli dolandırıcılık", "kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek" ve "ihaleye fesat karıştırmak" gibi ağır suçlar yer alıyor. Ayrıca, İmamoğlu, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat ile Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan gibi bazı şüpheliler hakkında, "PKK/KCK terör örgütüne yardım etmek" suçlamasıyla da işlem yapılmakta.

Emniyetteki işlemlerinin ardından, bazı şüpheliler Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi. Nöbetçi sulh ceza hakimliğinde gerçekleştirilen işlemler neticesinde, Ali İlbak, Adem Tuncay, Ahmet Köksal, Eyüp Subaşı, Kamil Timur Delibaş, Murat Abbas, Mete Sarıaltun, Alper Aydın, Serdal Taşkın, Serkan Öztürk, Mustafa Nihat Sütlaş, Süleyman Atik, Ahmet Çiçek, Yusuf İlbak, Servet Yıldırım, Serdar Haydanlı ve Buğra Gökçe tutuklandı.

Bazı şüpheliler, Ahmet Palazoğlu, Alihan Aydın, Ercan Saatçi, Alperen Aydın, Bayram Taşkın, Canan Münüklü, Cemal Ufuk Karakaya, Birsen Şahin ve Vahit Doğan hakkında ise hakimlik, "yurt dışı çıkış yasağı" ve "imza şeklinde adli kontrol tedbiri" uygulanarak serbest bırakılmalarına karar verdi. Diğer şüphelilerin sorguları ise devam ediyor.

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