İBB'ye Yönelik Yolsuzluk Soruşturmasında 3 Şirkete El Konuldu

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde süren yolsuzluk soruşturması kapsamında 3 şirketin yönetime el konuldu.

Yayın Tarihi: 25.03.2025 18:35
Güncelleme Tarihi: 25.03.2025 18:35
İBB'ye Yönelik Yolsuzluk Soruşturmasında 3 Şirkete El Konuldu

İBB'ye Yönelik Yolsuzluk Soruşturmasında Kayda Değer Gelişme

İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik devam eden yolsuzluk soruşturması, önemli bir aşamaya girdi. Bu kapsamda tutuklanan Ali Nuhoğlu ve Furkan Remzi Ceylan isimli şüphelilere ait 3 şirkete el konuldu.

Detaylar Hakkında Bilgi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Ekrem İmamoğlu ve 99 diğer şüpheli hakkında, "suç örgütü yöneticisi olmak", "suç örgütüne üye olmak", "irtikap", "rüşvet", "nitelikli dolandırıcılık", "kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek" ve "ihaleye fesat karıştırmak" gibi suçlamalarla soruşturma yürütüyor.

Tutuklu şüpheli Ali Nuhoğlu'nun sahibi olduğu Trend İnşaat Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketi ile Nuhoğlu İnşaat Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketi ile Furkan Remzi Ceylan'ın İSCON İnşaat Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketi hakkında, savcılığın talebi doğrultusunda, nöbetçi sulh ceza hakimliği kararıyla el koyma işlemi gerçekleştirildi.

Bu gelişmeler, İBB çevresinde yaşanan yolsuzluk iddialarının araştırılmasında önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

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