İBB'ye Yönelik Yolsuzluk Soruşturmasında Hüseyin Köksal'ın İfadesi Ortaya Çıktı

İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanan Hüseyin Köksal'ın ifadesine ulaşıldı. Söz konusu soruşturma, İBB Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu ve toplam 99 şüpheli hakkında, birçok suçlamayı içeriyor.

Yolsuzluk İddiaları ve Savunma

Köksal, ifadesinde, kendisine yöneltilen "ihale aldığı", "kamuyu 245 milyon 498 bin 326 lira zarara uğrattığı" ve "naylon fatura kestiği" suçlamalarını reddetti. Kendisi için etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmak istemediğini belirten Köksal, aylık gelirinin 3 milyon lira olduğunu ve dört ayrı şirketi olduğunu açıkladı.

Köksal, İBB'nin yaptığı hiçbir ihaleye katılmadığını, ancak BVA Danışmanlık isimli şirketin kendisine devredildiğini belirtti. Sözleşmelerin mevcut olduğunu ifade eden Köksal, kendisiyle aynı soruşturma kapsamında olan diğer şüpheliler hakkında da tanıdığını savundu fakat ticari bir ilişkisi olmadığını vurguladı.

Müşteki İfadeleri ve Cevaplar

Sorgu sırasında, müşteki Sedat K.'nın iddialarına karşılık olarak Köksal, 'Bu konuda tanışıklığım yok' diyerek yanıt verdi. Sedat K., İBB yetkilileri hakkında şikayetçi olduğunu belirtirken, Köksal, bu şahsa yönelik hiçbir husumet beslemediğini dile getirdi.

Tanık Beyanları ve İddialar

Hüseyin Köksal, çeşitli tanık beyanlarının asılsız olduğunu, söz konusu iddialarla kendisinin hiçbir ilgisi olmadığını vurguladı. Öte yandan, İmamoğlu'nun seçim sponsorluğunu yapmadığını söyleyerek, açık hava reklam ve organizasyon işlerini kendi adıyla yürüttüğünü belirtti.

Yapılan araştırmalar sonucunda, 245 milyon 498 bin 326 lira kamu zararı iddialarını da ele alan Köksal, ihalelerin şartnamelerine uygun olarak işlerini sürdürdüğünü savundu ve tüm iddiaları reddetti.

Hüseyin Köksal'ın İfadesi Devam Ediyor

Soruşturma, halen devam etmekte olup, Köksal'a yönelik suçlamalar ve ilgili tanıklıkların detayları incelenmekte. Köksal, suçlamaları kabul etmediğini ve herhangi bir suç işlemediğini ifade ederek, sürecin şeffaf bir şekilde ilerlemesini talep etti.