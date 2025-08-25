İBB: Yeni Galata Köprüsü 01.30-04.30 Arası Trafiğe Kapatılacak

Bakım onarım çalışması nedeniyle geçici kapanış

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Yeni Galata Köprüsü'nün bakım onarım çalışması nedeniyle bu gece 01.30-04.30 saatleri arasında araç ve yaya trafiğine kapatılacağını bildirdi.

İBB Ulaşım Yönetim Merkezinden yapılan açıklamaya göre, Yeni Galata Köprüsü'nde bu gece bakım onarım çalışması yapılacak.

Bu kapsamda, köprü 01.30-04.30 saatleri arasında araç ve yaya trafiğine kapatılacak.

Araç ve yayalardan bu saatler arasında alternatif güzergah olarak Atatürk Köprüsü'nü kullanmaları istendi.