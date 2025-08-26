İBB Yolsuzluk Soruşturması: Avukat Mücahit Birinci'ye Adli Kontrol Tedbiri

Soruşturma ve ifade süreci

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, bazı basın yayın organları ve sosyal medya paylaşımları sonrasında, İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturmasının tutuklu şüphelisi ile Avukat Mücahit Birinci arasındaki cezaevi görüşmesine ilişkin iddialar hakkında resen soruşturma başlattı.

Soruşturma kapsamında bugün şüpheli sıfatıyla ifadeye çağırılan Birinci, İstanbul Adliyesi'ne giderek Özel Suçlar Soruşturma Bürosunda ifade verdi. İfade sonrası Cumhuriyet savcılığı, Birinci hakkında yurt dışına çıkış yasağı ve imza atma yükümlülüğünü içeren adli kontrol talebiyle dosyayı sulh ceza hakimliğine sevk etti.

Hakimlik kararı ve Birinci'nin açıklamaları

Sulh ceza hakimliği, Avukat Mücahit Birinci hakkında yurt dışına çıkış yasağı ve imza atma şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verdi.

Adliyede gazetecilerin soruları üzerine konuşan Birinci, "Avukatlık mesleğini ifa etmekten başka hiçbir şey yapmadım. Bütün avukatların hakkını, hukukunu ben savunacağım. Çünkü biz kimden vekalet alacağımıza ilişkin karar verirken talimat almayız. Kimse bizim hiyerarşik üstümüz değildir. Mesleği ifa ettiğim için garip bir durumla karşı karşıyayım. İşin o garip kısmı tamamen siyasi bir komplodur." ifadelerini kullandı.