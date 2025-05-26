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İBB Yolsuzluk Soruşturmasında 45 Zanlı Adliyeye Sevk Edildi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturmasında gözaltına alınan 45 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Yayın Tarihi: 26.05.2025 10:08
Güncelleme Tarihi: 26.05.2025 10:23
İBB Yolsuzluk Soruşturmasında 45 Zanlı Adliyeye Sevk Edildi

Yolsuzluk Soruşturmasında Şok Gelişme

İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında, İSTAÇ, KİPTAŞ ve Yol Bakım Daire Başkanlığı'nda gerçekleşen usulsüzlük iddiaları üzerine yapılan operasyonda 45 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Soruşturmanın Detayları

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma, Ekrem İmamoğlu dahil, tutuklanmasının ardından İBB Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan zanlılar hakkında "suç örgütü yöneticisi olmak", "suç örgütüne üye olmak", "irtikap", "rüşvet", "nitelikli dolandırıcılık", "kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek" ve "ihaleye fesat karıştırmak" suçlamalarını içeriyor.

Gözaltı ve Adli Süreç

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi tarafından düzenlenen operasyonda gözaltına alınan şüphelilerin işlemleri İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde tamamlandı. Şüpheliler, Bayrampaşa Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edildi.

Bazı Önemli İsimler Gözaltında

Bu kapsamda, KİPTAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Ali Kurt, İSTAÇ Yönetim Kurulu Başkanı Ziya Gökmen Togay, İBB Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Daire Başkanı Seyfullah Demirel, İBB Özel Kalem Müdürü Kadriye Kasapoğlu, İBB Muhtarlık İşleri Daire Başkanı Yavuz Saltık gibi önemli isimler de yer alıyor. Ayrıca Mustafa Akın gibi İmamoğlu'na yakın isimlerin de arasında bulunduğu 45 zanlı, İstanbul, İzmir, Trabzon, Antalya, Tunceli ve Kocaeli'nde eş zamanlı düzenlenen operasyonlarla gözaltına alındı.

Devam Eden Çalışmalar

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, firari durumda olan dört şüpheliyi yakalamak için çalışmalarını sürdürmektedir. Ayrıca, daha önce gözaltına alınanlardan Kadriye Kasapoğlu adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştır.

İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında, İSTAÇ, KİPTAŞ ve...

İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında, İSTAÇ, KİPTAŞ ve Yol Bakım Daire Başkanlığında usulsüzlük iddialarına ilişkin düzenlenen operasyonda gözaltına alınan ve aralarında İBB Özel Kalem Müdürü Kadriye Kasapoğlu'nun da bulunduğu 45 şüpheli adliyeye sevk edildi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında, İSTAÇ, KİPTAŞ ve...

İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında, İSTAÇ, KİPTAŞ ve Yol Bakım Daire Başkanlığında usulsüzlük iddialarına ilişkin düzenlenen operasyonda gözaltına alınan ve aralarında İBB Özel Kalem Müdürü Kadriye Kasapoğlu'nun da bulunduğu 45 şüpheli adliyeye sevk edildi.

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