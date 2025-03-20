İBB Yolsuzluk Soruşturmasında Capacity AVM'ye Rüşvet İddiası: 5 Milyon Euro Talep Edildi

Capacity AVM sahiplerinden 5 milyon euro rüşvet talep edildiği iddia edilen soruşturma derinleşiyor.

Yayın Tarihi: 20.03.2025 14:41
Güncelleme Tarihi: 20.03.2025 14:41
İBB Yolsuzluk Soruşturmasında Capacity AVM'ye Rüşvet İddiası: 5 Milyon Euro Talep Edildi

Capacity AVM'ye Rüşvet İddiası

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) yolsuzluk soruşturmasında, dikkat çeken bir iddia gündeme geldi. Soruşturma kapsamında firari şüpheli Ertan Yıldız ve gözaltındaki şüpheli Süleyman Atik'in, Capacity AVM'nin sahiplerinden rüşvet istediği öne sürüldü. Müştekilerin rüşvet vermemesi sonucunda, belediye tarafından 197 milyon lira para cezası uygulandığı ifade ediliyor.

Şüphelilerin Tehdit İfadeleri

Soruşturmada alınan tanık beyanlarına göre, Yıldız ve Atik, Capacity AVM sahiplerine "15 yıldır burada yeterince kazandınız, bize 5 milyon euro verin, aksi takdirde AVM’ye depreme dayanıksız olduğuna ilişkin belediye encümen kararı aldırırız""2 sene sonra Cumhurbaşkanı olacak kişiyi karşınıza almak istemezsiniz"

Müştekilerin rüşvet talebine karşılık vermemesi neticesinde, belediye tarafından 197 milyon lira tutarında para cezası kesildiği ileri sürülüyor.

Yıldız'ın Kaçış Planı

Öte yandan, firari şüpheli Ertan Yıldız'ın, soruşturmadan haberdar olduğu ve bu yüzden gizlenmek için cep telefonunu eşinin çantasına koyduğu öğrenildi. Polis takibinden kaçmak

Gözaltı ve Firari Şüpheliler

Yolsuzluk soruşturması kapsamında, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu dahil olmak üzere toplam 83 şüpheli gözaltına alındı. 10 şüpheli firari konumdayken, 7 şüphelinin ise yurt dışında olduğuPKK/KCK terör örgütüyle bağlantılı yürütülen başka bir soruşturmada da 4 kişinin gözaltına alındığı, 3 şüphelinin firari olduğu tespit edildi.

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