İBB Yolsuzluk Soruşturmasında Capacity AVM'ye Rüşvet İddiası: 5 Milyon Euro Talep Edildi

Capacity AVM'ye Rüşvet İddiası

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) yolsuzluk soruşturmasında, dikkat çeken bir iddia gündeme geldi. Soruşturma kapsamında firari şüpheli Ertan Yıldız ve gözaltındaki şüpheli Süleyman Atik'in, Capacity AVM'nin sahiplerinden rüşvet istediği öne sürüldü. Müştekilerin rüşvet vermemesi sonucunda, belediye tarafından 197 milyon lira para cezası uygulandığı ifade ediliyor.

Şüphelilerin Tehdit İfadeleri