İBB Yolsuzluk Soruşturmasında Şüpheli İfadeleri Ortaya Çıktı

İBB'ye Yönelik Yolsuzluk Soruşturmasında Gelişmeler

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ile ilgili yürütülen yolsuzluk soruşturmasında, bazı şüphelilerin hakimlik ifadeleri medya ile paylaşıldı. Tutuklanan isimler arasında yer alan İstanbul Planlama Ajansı Başkanı Buğra Gökçe, ifadesinde suçlamaları kesin bir dille reddetti.

Buğra Gökçe'nin Savunması

Gökçe, ifade verirken “Bir suç örgütünün parçası değilim. Kamu görevlisi olarak, yasal görevimi yaptım.” dedi. 2022'nin Haziran ayından itibaren İBB'de hizmet verdiğini belirten Gökçe, hakkında yürütülen suçlamaların asılsız olduğunu ifade etti.

Ercan Saatçi'nin İddiaları Reddetti

Hakimlik ifadesine ulaşan bir diğer tutuklu isim Ercan Saatçi, hayatında kimseye rüşvet vermediğini savunarak“Şaşkınlıkla buradayım. Üzerime atılı suçlamaları kabul etmiyorum.” dedi.

Ali Nuhoğlu'nun Yanıtı

Şüpheli Ali Nuhoğlu, medyada yer alan 2 villanın satışına ilişkin iddialara yanıt vererek, “Buradaki var olan ilişkiyi, İBB'de yaptığım işlerle alakalı anlamıyorum.” ifadelerini kullandı.

Serdal Taşkın'ın Açıklamaları

Serdal Taşkın ise, 2019-2020 yılları arasında Medya AŞ'de genel müdürlük yaptığını ve şu anda Erzincan'da çiftçilikle uğraştığını dile getirerek, kimseyle görüşmediğini savundu.

Devam Eden Soruşturmalar

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile 99 şüpheli hakkında "suç örgütü yöneticisi olmak", "rüşvet", "nitelikli dolandırıcılık" gibi çeşitli suçlamaları içermekte. Bu kapsamda, İstanbul Adliyesi'nde gerçekleşen hakimlik işlemlerinde, diğer şüphelilerin de tutuklanmasına karar verildi.

Hakim, bazı şüpheliler hakkında ise yurt dışı çıkış yasağı ve imza tedbiri uygulayarak serbest bırakılmalarına hükmetti.