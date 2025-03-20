İBB Yolsuzluk ve Terör Soruşturmasında Milyonlarca Lira Ele Geçirildi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen büyük bir operasyon ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) üzerindeki yolsuzluk ve terör suçlamaları aydınlatılmaya çalışılıyor. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan Ali Nuhoğlu ve firari Emrah Bağdatlı’nın adreslerinde yapılan aramalar sonucu milyonlarca lira ele geçirildi.

Başsavcılık, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile birlikte 99 şüpheli hakkında “suç örgütü yöneticisi olmak”, “irtikap”, “rüşvet”, “nitelikli dolandırıcılık” gibi ağır suçlamalarla ilgili soruşturma başlatmış durumda. Ayrıca, İmamoğlu, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat ve Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan da “PKK/KCK terör örgütüne yardım etmek” suçlamasıyla soruşturuluyor.

Polis ekipleri, Nuhoğlu’nun evinde gerçekleştirdikleri aramada 40 milyon lira bulurken, Emrah Bağdatlı’nın operasyon öncesinde yurt dışına kaçtığı tespit edildi. Firari Bağdatlı’nın, kendi üzerine kurduğu firmalar aracılığıyla sadece İBB Medya AŞ üzerinden 2022-2024 yılları arasında 60'tan fazla ihale aldığı belirlenmişti.

Bağdatlı’nın, KİPTAŞ ve Kültür AŞ'den birçok ihale aldığı ve bu ihale süreçlerinin çoğunun, aynı adresler üzerinden yürütülen reklam şirketleri aracılığıyla gerçekleştirildiği anlaşılmıştır.