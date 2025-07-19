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İbiş: AK Gençlik, CHP’nin Gizli Hayranlığının Göstergesi

AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Yusuf İbiş, Trabzon'da yaptığı açıklamada CHP'nin gençlik hareketine olan hayranlığını dile getirdi.

Yayın Tarihi: 19.07.2025 18:41
Güncelleme Tarihi: 19.07.2025 18:41
İbiş: AK Gençlik, CHP’nin Gizli Hayranlığının Göstergesi

İbiş: AK Gençlik, CHP’nin Gizli Hayranlığının Göstergesi

AK Parti Gençlik Kolları Genel Başkanı Yusuf İbiş, Trabzon'da düzenlenen 'Söz Gençlikte' programında yaptığı konuşmada, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in AK Gençlik'e yönelik söylemlerinin, partilerine duyduğu gizli bir hayranlığın göstergesi olduğunu ifade etti.

Gençlik Teşkilatının Etkisi

Ganita sahilinde bir teknede gerçekleştirilen programda konuşan İbiş, partisinin gençlik kollarının yerel siyasette nasıl bir etki yarattığını ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki teşkilatın, her zaman seslerini duyurmak için çalıştığını dile getirdi. İbiş, AK Parti Gençlik Kolları'nın yalnızca Trabzon değil, Türkiye'nin 81 ilinde ve 922 ilçesinde güçlü bir şekilde örgütlendiklerini vurguladı.

Marka Olma Yolunda

“Bu denli bir araya gelebilen başka bir gençlik yapılanması yok.” diyen İbiş, AK gençliğin sınırlarının aşılamayacağını iddia etti. CHP Genel Başkanı Özel'in Trabzon'da düzenleyeceği etkinliklerle ilgili olarak, “Sayın Özel son zamanlarda yaptığı açıklamalarında sık sık AK Gençlik'e atıfta bulunuyor. Bu durum, parti yönetimine ve gençlerimize duyduğu hayranlığın bir işareti,” dedi.

CHP’nin Siyaseti ve Gençler

İbiş, Özel’in gençlik siyasetine yaklaşımının sağlam olmadığını, gençlere boş vaatlerde bulunduğunu belirterek, “Onlar için gençlik siyaseti bir sabun köpüğünden ibaret. Görünen parlak ama temeli sağlam olmayan, içi boş bir vitrin siyaseti,” şeklinde konuştu. İzleyenlere, gençliğin AK Parti ile nasıl bir arada olduğunu ve gerçek bir siyasi hareketin nasıl olması gerektiğini aktardı.

Çözüm Yerel Gençlik

İbiş, CHP'nin sadece yasaklar ve kısıtlamalar getirdiğini belirterek, “Boş koltuktan konuşarak, hiçbir şeyin olmayacağına inanıyorum. Gençliği Trabzon’da, Hakkari’de ve Edirne’de gösterin. Biz gençlerin özünü ve gerçeğini temsil ediyoruz,” ifadesinde bulundu.

CHP’nin İç Siyaseti

CHP’nin yaşadığı sorunlara değinen İbiş, “Bu mesele bizim değil, onların iç meseleleri. Biz Türk yargısına güveniyoruz ve gereken cezaların verileceğine inanıyoruz,” şeklinde sözlerini sürdürdü. İbiş, AK Parti Trabzon İl Başkanı Sezgin Mumcu ve Gençlik Kolları İl Başkanı Mahmut Çavuş ile birlikte, partilerinin her zaman sadece bir siyasi oluşum olmadığını vurguladı.

Şiirlerle Duygu Dolu Anlar

Programda gençlere hitap eden İbiş, ayrıca ünlü şair Necip Fazıl Kısakürek'in 'Zindandan Mehmed’e Mektup' adlı şiirini okuyarak katılımcılara duygu dolu anlar yaşattı.

AK Parti Gençlik Kolları Genel Başkanı Yusuf İbiş (ortada), partisince Ganita sahilinde bir...

AK Parti Gençlik Kolları Genel Başkanı Yusuf İbiş (ortada), partisince Ganita sahilinde bir teknede düzenlenen "Söz Gençlikte" programına katıldı. Programda, AK Parti İl Başkanı Sezgin Mumcu da (sağ 2) yer aldı.

AK Parti Gençlik Kolları Genel Başkanı Yusuf İbiş (ortada), partisince Ganita sahilinde bir...

AK Parti Gençlik Kolları Genel Başkanı Yusuf İbiş (ortada), partisince Ganita sahilinde bir teknede düzenlenen "Söz Gençlikte" programına katıldı. Programda, AK Parti İl Başkanı Sezgin Mumcu da (sağ 2) yer aldı.

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