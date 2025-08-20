DOLAR
İbrahim Abdülmelik Olabi, Suriye'nin BM Daimi Temsilcisi olarak atandı

Suriye Dışişleri Bakanlığı, Cumhurbaşkanlığı kararıyla İbrahim Abdülmelik Olabi'nin BM Daimi Temsilcisi olarak atandığını duyurdu.

Yayın Tarihi: 20.08.2025 16:44
Güncelleme Tarihi: 20.08.2025 16:44
Suriye Dışişleri Bakanlığı, Cumhurbaşkanlığı kararıyla İbrahim Abdülmelik Olabi'nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi, Olağanüstü ve Tam Yetkili Büyükelçi olarak görevlendirildiğini internet sitesinden duyurdu.

Duyuruya göre Olabi, New York'taki Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi olarak atanmıştır.

Olabi kimdir?

İbrahim Olabi, İngiltere ve Almanya vatandaşı olup Suudi Arabistan’da doğmuştur. Eğitimini Manchester Üniversitesi ve Oxford Üniversitesinde tamamlayan Olabi, insan hakları, uluslararası hukuk ve kamu politikası alanlarında uzmanlaşmıştır.

Olabi, Birleşmiş Milletler ve Uluslararası Barolar Birliği (IBA) gibi kuruluşlarda danışmanlık yapmış; hem sahadaki çalışmaları hem de uluslararası düzeydeki savunuculuğuyla tanınmıştır. Akademik başarılarıyla birçok prestijli ödüle layık görülen Olabi, güçlü bir akademik ve mesleki geçmişe sahiptir.

