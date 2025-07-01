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İç Anadolu'da Hazreti Muhammed Karikatürüne Büyük Tepki

Sivas, Yozgat, Kırşehir ve Nevşehir'de dergide yayımlanan Hazreti Muhammed karikatürüne güçlü tepkiler geldi. Yerel yöneticiler ve sivil toplum kuruluşları kınadı.

Yayın Tarihi: 01.07.2025 16:49
Güncelleme Tarihi: 01.07.2025 17:25
İç Anadolu'da Hazreti Muhammed Karikatürüne Büyük Tepki

İç Anadolu'da Hazreti Muhammed Karikatürüne Tepkiler Büyüyor

Sivas, Yozgat, Kırşehir ve Nevşehir'de belediye, sivil toplum kuruluşları ile vatandaşlar, Hazreti Muhammed'in karikatürünü yayımlayan dergiye karşı tepkilerini açıkça dile getirdi.

Sivas Belediyesi, sosyal medya üzerinden yayımladığı açıklamada, dergideki çirkin karikatürü ve bu saygısızlığı öncülük eden sözde mizah dergisini en güçlü şekilde kınadı. Açıklamada, "Bu milletin inancına saygısızlığın asla kabul edilmeyeceği" vurgusu yapıldı. Peygamberimize dil uzatmanın sadece Müslümanların değil, insanlık vicdanının da yarası olduğu belirtildi.

Yozgat'ta Basın Açıklaması

Yozgat'ta Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) öncülüğünde yapılan basın açıklamasında, TÜGVA İl Temsilcisi Ubeydullah Şahan, dergide yayımlanan karikatürün vicdan sahibi tüm insanları yaraladığını ifade etti. Şahan, bu tür yayınların inançlara yönelik açık bir saldırı olduğunu ve alınması gereken önlemleri vurguladı.

Kırşehir'den Sert Tepki

Diyanet-Sen Kırşehir Şube Başkanı Mehmet Öztürk ise, derginin ahlaksız yayınına yönelik bir yazılı açıklama yaparak, bu durumu kabul edilemez olarak değerlendirdi. Müslümanların en büyük değerine yönelik yapılan bu çirkin saldırının milyonlarca Müslümanın kalbine ve vicdanına saldırı niteliğinde olduğunu belirtti.

Nevşehir'de Sivil Toplum Tepkisi

Nevşehir'de de çeşitli sivil toplum kuruluşları ve vatandaşlar, Hacı Süleyman Köybaşı Camisi önünde toplanarak tepkilerini gösterdi. Grubun adına konuşan Mustafa Gençtürk, İslami değerlere karşı yürütülen sistematik saldırıların mizah ya da özgürlük adı altında meşrulaştırılamayacağını vurguladı. Gençtürk, "Peygamberimiz, şerefimizdir, onurumuzdur. Bu tür faaliyetlere asla izin vermeyeceğiz" ifadesini kullandı.

Yozgat'ta, belediye, sivil toplum kuruluşları ve vatandaşlar, Hazreti Muhammed'in karikatür...

Yozgat'ta, belediye, sivil toplum kuruluşları ve vatandaşlar, Hazreti Muhammed'in karikatür çizimini yayımlayan dergiye tepki gösterdi. Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Yozgat İl Temsilciliği öncülüğünde Çapanoğlu Büyük Cami önünde basın açıklaması yapıldı. TÜGVA İl Temsilcisi Ubeydullah Şahan, grup adına açıklama yaptı.

Yozgat'ta, belediye, sivil toplum kuruluşları ve vatandaşlar, Hazreti Muhammed'in karikatür...

Yozgat'ta, belediye, sivil toplum kuruluşları ve vatandaşlar, Hazreti Muhammed'in karikatür çizimini yayımlayan dergiye tepki gösterdi. Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Yozgat İl Temsilciliği öncülüğünde Çapanoğlu Büyük Cami önünde basın açıklaması yapıldı. TÜGVA İl Temsilcisi Ubeydullah Şahan, grup adına açıklama yaptı.

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