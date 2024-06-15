İç Anadolu'nun kurban pazarlarında arife günü hareketliliği

KURBAN PAZARLARINDA YOĞUNLUK YAŞANDI



Kurban Bayramı arifesinde, İç Anadolu bölgesindeki kurban pazarlarında yoğunluk yaşandı. Nevşehir, Niğde, Kırıkkale, Yozgat ve Kırşehir’de kurbanlık almak isteyen vatandaşlar hayvan pazarlarına akın etti.

NEVŞEHİR'DE HAREKETLİ PAZARLIKLAR

Nevşehir'de vatandaşlar, hayvan pazarına giderek satıcılarla sıkı pazarlık yaptı. Kurbanlıklarını seçen vatandaşlar, hayvanlarını kamyonetlerle taşıdı. Bayram hazırlıkları kapsamında kuru yemiş, tatlı ve kıyafet satan iş yerleri ile ATM'lerin önünde yoğunluk oluştu. Kentin işlek noktalarından Milli İrade, Lale, Atatürk ve Nar caddelerinde araç kuyrukları oluşurken, trafik polisleri ulaşımın aksamaması için görev yaptı.

NİĞDE’DE SATIŞLAR HAREKETLİ

Niğde Belediyesi Hayvan Pazarı'nda vatandaşlar ve besiciler arasında sıkı pazarlıklar yaşandı. Büyükbaş hayvan satıcısı Ramazan Ayyaman, pazarın hareketli ancak satışların durgun olduğunu belirtirken, getirdiği 4 hayvandan 3’ünü sattığını söyledi. Küçükbaş hayvan satıcısı Ramazan Küçük ise getirdiği 60 hayvandan 45’ini sattığını belirtti.

KIRIKKALE'DE PAZAR YOĞUNLUĞU

Kırıkkale’de, Arpalık Çukuru mevkisinde kurulan Belediye Açık Hayvan Pazarı'nda kurbanlıkların satışı devam ediyor. Vatandaşlar ve satıcılar arasında bütçelere uygun kurbanlıklar için sıkı pazarlıklar yaşandı.

YOZGAT’TA KURBANLIK FİYATLARI DÜŞTÜ

Yozgat Canlı Hayvan Pazarı'nda arife günü yoğunluk yaşandı. Besici Mustafa Güler, getirdiği 18 kurbanlıktan 15’ini sattığını belirtirken, fiyatların yüksek olduğunu düşünen bazı vatandaşlar ise başka kurbanlık arayışına girdi. Yozgat Ziraat Odası Başkanı İsmail Açıkgöz, kurbanlık fiyatlarının pazara göre düştüğünü ve büyükbaş kurbanlıkların 70 bin ile 160 bin lira arasında, küçükbaş kurbanlıkların ise 8 bin ile 12 bin lira arasında değiştiğini söyledi.

KIRŞEHİR'DE PAZAR HAREKETLİLİĞİ

Kırşehir Ticaret Borsası Canlı Hayvan Pazarı'nda Kurban Bayramı arifesinde yoğunluk oluştu. Genel Sekreter Battal Çelik, pazarda 7 bin küçükbaş, 3 bin 500 büyükbaş hayvan bulunduğunu ve fiyatların büyükbaş hayvan hissesi için 20-30 bin lira, küçükbaş hayvanlar için ise 12-18 bin lira arasında değiştiğini belirtti. Alıcı sayısının geçen yıllara oranla yüzde 15-20 düştüğünü ifade eden Çelik, sahte para denetimlerinin de sürdüğünü söyledi.

Küçükbaş hayvan satıcısı Fuat Polat, fiyatların 13-15 bin lira arasında olduğunu ve bu yıl arife gününün daha hareketli geçtiğini söyledi. Besici Sücaattin Arslan, büyükbaşta fiyatların 60 bin ile 140 bin lira arasında değiştiğini belirtti. Sivas’tan gelen besici Can Demiral ise getirdiği 20 hayvandan 12’sinin kaldığını ve bayramın birinci günü de satış yapacaklarını dile getirdi.

