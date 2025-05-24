İç Güvenlik Ekipmanları Fuarı 50 Ülkeden Katılımla Yükseliyor

İç Güvenlik Ekipmanları Fuarı, Uluslararası Katılımla Yükseliyor

Güvenlik teknolojileri ve ekipmanları ile silah sanayisinin ilgili kollarını bir araya getiren İç Güvenlik Ekipmanları Fuarı (İGEF), 18-20 Eylül 2025 tarihlerinde ATO Congressium Kongre ve Sergi Merkezi'nde düzenlenmek üzere hazırlıklara hız vermiş durumda.

Fuarın Yönetim Kurulu Başkanı Zeki Erdoğan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ikinci fuarın hazırlıklarına ilki tamamlanmadan başladıklarını belirterek, geçen yıl 25 ülkeden devlet düzeyinde katılım sağlandığını hatırlattı. Bu yıl ise 50'ye yakın ülkeden katılım beklediklerini söyledi.

Uluslararası Görüşmeler ve Yeni Fırsatlar

Erdoğan, Çin, Çekya ve Almanya gibi ülkelerle firma düzeyinde görüşmelerin sürdüğünü vurgulayarak, yeni fuarın uluslararası etkisinin arttığını ifade etti. “İç güvenlik sektöründe firmalarımızın kendilerini tanıtmaları için büyük bir fırsat oluşturuyoruz.” dedi.

Fuara aktif olarak katılacak firmaların şimdiden sözleşme imzaladığını belirtse de Erdoğan, askeri ve iç güvenlik ataşelikleriyle temas kurarak hem devlet yetkilileriyle hem de tedarikçi firmalarla doğrudan iletişim sağladıklarını kaydetti.

Türk Hava Kurumu ve Girişimcilerle İşbirliği

2025 yılı, aynı zamanda Türk Hava Kurumu'nun 100. yılı olacak. Erdoğan, THK Orion Tekmer Teknoloji Merkezi bünyesindeki girişimcilerle ortak çalışmalar planladıklarını ifade ederek, genç girişimcilere destek sunmayı hedeflediklerini belirtti.

Fuarın Ankara'da düzenlenmesi gerektiğinin altını çizen Erdoğan, “Ankara, savunma sanayisinin başkenti. Faaliyetlerimizi güçlü bir fuar alanında sürdürmemiz için gerekli destekleri almayı umuyoruz.” dedi.

Fuar Turizminin Ekonomik Potansiyeli

Erdoğan ayrıca, uluslararası fuarların hem sektörel gelişime hem de turizm gibi alanlarda katma değer sağladığını belirterek, Türk Hava Yolları'nın Ankara'dan doğrudan uçuşlar başlatması gerektiğini vurguladı. “Fuar ziyaretçisi, bir turistten 10 kat fazla harcama yapıyor. Bu büyük bir ekonomik potansiyel oluşturuyor.” ifadelerini kullandı.

İç Güvenlik Ekipmanları Fuarı'nın dünya markası haline gelmesi için çabalarını sürdüreceklerini belirten Erdoğan, Ankara'nın potansiyelinin açığa çıkmasına katkı sağlayacaklarını sözlerine ekledi.

Her türden güvenlik teknolojileri ve ekipmanları ile silah sanayinin ilgili kollarını uluslararası bir platformda birleştiren, kamu ve özel sektörü aynı çatı altında buluşturan İç Güvenlik Ekipmanları Fuarının (IGEF) ikincisi için yoğun bir hazırlık yürütülüyor. İGEF, 18-20 Eylül 2025 tarihlerinde ATO Congressium Kongre ve Sergi Merkezi’nde düzenlenecek. Fuarın Yönetim Kurulu Başkanı Zeki Erdoğan, İGEF 2025'e ilişkin yürüttükleri çalışmaları değerlendirdi.