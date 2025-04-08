İçişleri Bakan Yardımcısı Karaloğlu, Karaman'da Hayvan Koruma Çalışmalarını İnceledi

Karaloğlu, Karaman'da Hayvan Koruma Faaliyetlerini İnceledi

İçişleri Bakan Yardımcısı Münir Karaloğlu, Karaman'da 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu ve ilgili yönetmelikler çerçevesinde yürütülen çalışmaları yerinde inceledi.

Karaman Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, Karaloğlu, ilk olarak Karaman Valisi Mehmet Fatih Çiçekli'yi makamında ziyaret ederek, kentteki yürütülen hayvan koruma projeleri hakkında bilgi aldı. Valilik Şeref Defteri'ni imzalayan Karaloğlu, burada ilgili yetkililerle bir toplantı gerçekleştirdi.

Toplantıda, Hayvanları Koruma Kurulu tarafından sahipsiz hayvanların korunması ve rehabilitasyonu konularında yapılacak çalışmalar değerlendirildi. Vali Çiçekli ile birlikte Karaman Belediye Başkanı Savaş Kalaycı ve ilgili kurum amirlerinin de katıldığı bu önemli toplantı, hayvanların refahı için alınacak tedbirlerin belirlenmesine yönelik önemli bir adım oldu.

Karaloğlu ayrıca, Karaman Belediyesi Hayvan Barınağı'nda incelemelerde bulundu. Barınak hakkında detaylı bilgi alan Bakan Yardımcısı, hayvanların korunması ve bakımı adına atılan adımları yakından gördü.

Son olarak, Zengen köyü yolu üzerinde yapımına başlanacak Karaman Merkez Sahipsiz Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi alanında da incelemelerde bulunan Karaloğlu, projenin hayvanların geleceği için büyük önem taşıdığını vurguladı.

Karaman’daki temasları kapsamında Karaman Belediye Başkanı Savaş Kalaycı’yı da makamında ziyaret eden Karaloğlu, şehirde hayvan koruma çalışmalarının desteklenmesi gerektiğinin altını çizdi.

İçişleri Bakan Yardımcısı Münir Karaloğlu, Karaman'da, Vali Mehmet Fatih Çiçekli'yi makamında ziyaret ederek, kentte yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

İçişleri Bakan Yardımcısı Münir Karaloğlu, Karaman'da, Vali Mehmet Fatih Çiçekli'yi makamında ziyaret ederek, kentte yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.