İçişleri Bakan Yardımcısı Sağlam, Bitlis'te Yeni Hayvan Barınağını İnceledi

İçişleri Bakan Yardımcısı Sağlam, Bitlis'te sahipsiz hayvanlar için yapılan barınağı inceledi

İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Sağlam, Bitlis'in Güroymak ilçesinde belediye tarafından inşa edilen hayvan barınağını yerinde inceledi. Sağlam, yaptığı açıklamalarda vatandaşların eziyet görmesini engelleyeceklerini ve hayvanların güvenli bir ortamda doğal şekilde yaşamlarını sürdürebilmeleri için gerekli önlemleri alacaklarını belirtti.

Muş'taki temaslarının ardından Bitlis'e geçen Sağlam, İl Özel İdaresi tarafından Katı Atık Tesisi'nin yanında yapımına başlanan barınak alanında incelemelerde bulundu. Burada, Vali Ahmet Karakaya ve diğer kurum amirlerinden proje hakkında bilgi aldı.

Sağlam, sahipsiz hayvanların vatandaşlara eziyet etmesine müsaade etmeyeceklerini ifade ederek, Türkiye genelinde bu konuya dair çalışma başlatıldığını açıkladı. "Bitlis'te barınak için alan tespiti yapılmış, tahsis işlemleri devam ediyor. Bir ay içinde hayvanları alabileceğiz. Burası hayvanların barınabileceği bir alan haline gelecek." dedi.

Ayrıca, şehir merkezlerinde de barınakların mevcut olduğunu dile getiren Sağlam, "Bir yandan kısırlaştırma işlemleri yapılırken, diğer yandan hayvanlar, doğal ve hijyenik bir ortamda güvenli bir şekilde yaşamlarını sürdürecekler." şeklinde konuştu.

Yeni barınak inşaatının bir ayda tamamlanacağını vurgulayan Sağlam, "Bu amaçla buradayız. Gördüğüm kadarıyla valimiz işi ciddiye almış ve ciddi bir çalışmanın içerisine girmiş." diye ekledi. Sağlam, Türkiye genelinde hayvan sorununu gündemden çıkaracaklarını belirtti.

Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluşunun 180. yıl dönümü dolayısıyla İl Emniyet Müdürü Ortaç Şekeroğlu'na gül takdim eden Sağlam, ayrıca valilikte düzenlenen Hayvanların Rehabilitasyonu Toplantısı'na katıldı. Sağlam'a, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Zafer Tombul, Güroymak Belediye Başkanı Eşref Mutlu, AK Parti İl Başkanı Kadir Köstekçi, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Adem Aydoğdu ve Tarım ve Orman İl Müdürü Ramazan Çolak eşlik etti.

İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Sağlam, Bitlis'te çeşitli ziyaretler gerçekleştirdi. İl Özel İdaresince Katı Atık Tesisi'nin yanında yapımına yeni başlanan barınak alanında incelemelerde bulunan Sağlam (sol 2), proje hakkında Vali Ahmet Karakaya (ortada) ve kurum amirlerinden bilgi aldı.

İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Sağlam, Bitlis'te çeşitli ziyaretler gerçekleştirdi. İl Özel İdaresince Katı Atık Tesisi'nin yanında yapımına yeni başlanan barınak alanında incelemelerde bulunan Sağlam (sol 2), proje hakkında Vali Ahmet Karakaya (ortada) ve kurum amirlerinden bilgi aldı.