İçişleri Bakan Yardımcısı Turan Ardahan'da Sokak Güvenliği ve Hayvan Hakları Üzerine Konuştu

İçişleri Bakan Yardımcısı Bülent Turan Ardahan’da Konuştu

İçişleri Bakan Yardımcısı Bülent Turan, Ardahan ziyaretinde önemli mesajlar verdi. Turan, Ardahan Valisi Hayrettin Çiçek ile yaptığı görüşmelerin ardından düzenlenen "Ardahan Sokak Hayvanları Değerlendirme Toplantısı"na katıldı. Burada konuşan Turan, sokak güvenliğinin huzurun başlangıcı olduğunu vurgulayarak, "Devletin esas varlığı güvenliktir. Her türlü riske karşı sokağın güvenliğini sağlamak bizim görevimizdir." dedi.

Sokak Hayvanları ve Güvenlik

Turan, sokak hayvanlarının olumsuz haberlere konu olmasını istemediklerini belirtti. "Bu çağda bir hayvanın bir insana zarar vermesini asla kabul etmiyoruz," diyen Turan, bu konunun siyasi bir mesele olmaması gerektiğini ifade etti. Ayrıca, canlıya eziyetin haram ve kanunen suç olduğunu dile getirerek, bu konuda dikkatli olunması gerektiğinin altını çizdi.

Kanun ve Hayvan Hakları

Turan, sokak hayvanlarıyla ilgili olarak 9 ay önce yürürlüğe giren yeni yasayı hatırlatarak, bu yasadan sonra benzer olayların sayısında azalma görüldüğünü belirtti. Herhangi bir olumsuz durumun yaşanması halinde gerekli adımların atılacağını, yargı ve kendi kurumlarının harekete geçeceğini açıkladı. Turan, sokakta hayvan olmaması gerektiğini, bu hayvanların evde ya da bahçede bakılması gerektiğini vurguladı.

İsrafın Önlenmesi

Turan, israfın yasak olduğunu belirterek, "Ardahan'ın hiçbir lokantasında, yurdunda ve restoranında bir tane pirincin ve ekmeğin dahi israf edilmesini istemeyiz. Hayvanların beslenmesi için altyapımız müsait, bunu organize etmeliyiz." ifadelerini kullandı.

Toplantının ardından esnaf ziyaretinde bulunan Turan, tarihi Kongre Binası ve Ardahan Kalesi’ni gezdikten sonra İl Özel İdaresi tarafından yapımı süren Sahipsiz Hayvan Bakımevi'nde incelemelerde bulundu.

İçişleri Bakan Yardımcısı Bülent Turan (ortada), Ardahan Valiliğini ziyaret etti, Vali Hayrettin Çiçek ile (sol 4) görüştü.

İçişleri Bakan Yardımcısı Bülent Turan (ortada), Ardahan Valiliğini ziyaret etti, Vali Hayrettin Çiçek ile (sol 4) görüştü.