İçişleri Bakan Yardımcısı Turan, Fransa'da Türk Vatandaşlarıyla Buluştu

İçişleri Bakan Yardımcısı Bülent Turan, Fransa'da Türklerle Buluştu

İçişleri Bakan Yardımcısı Bülent Turan, Fransa'nın başkenti Paris'in banliyösü Mitry-Mory'de, Türk vatandaşlarıyla anlamlı bir buluşma gerçekleştirdi. Bu etkinlik, Uluslararası Demokratlar Birliği (UID) Paris Bölge Teşkilatı tarafından düzenlenen "Halk Buluşması: Tarihimizi Bilelim" başlıklı programda gerçekleşti.

Program Detayları

Etkinliğe, Türkiye'nin Paris Başkonsolosu Kerem Yılmaz, UID Genel Başkanı Kenan Hasan Aslan, UID Ar-Ge Ve Eğitim Başkanı Mehmet Akkoç, UID Paris Bölge Başkanı Ömer Keskin ve Türk sivil toplum kuruluşları temsilcileri katıldı. Program, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı ve Türkiye ile Fransa'nın milli marşlarının okunmasıyla devam etti.

Turan'ın Açıklamaları

İçişleri Bakan Yardımcısı Turan, burada yaptığı konuşmada, Paris'teki Türk vatandaşlarıyla bir araya gelmenin mutluluğunu vurguladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, yurtdışındaki vatandaşların sorunlarıyla yakından ilgilendiğini belirtti ve katılımcılara Erdoğan'ın selamlarını iletti. Turan, Avrupa'daki Türklerin temsil yeteneğine olan güvenini dile getirerek, "Avrupa'daki Türkler bizi mahcup etmedi," şeklinde konuştu.

Tarih ve İlişkiler Üzerine Vurgular

Turan, Türkiye ile Fransa arasındaki tarihi bağların derinlere gittiğini ifade etti. Türkiye'de yaklaşık 1700 Fransa sermayeli şirketin faaliyet gösterdiğini ve iki ülke arasında 22 milyar dolarlık bir ticaret hacmi bulunduğunu aktardı. Ülkeler arasındaki ilişkilerin daha güçlü olması için hep birlikte çaba gösterilmesi gerektiğini vurguladı.

Tarih Bilincine Önem

Turan, Türk milletinin tarihine sahip çıkma bilincinin önemini vurgulayarak, "Türkiye'nin ve Türk milletinin utanacağı hiçbir tarihi problem yok, hamdolsun," dedi. 1915 olaylarına değinen Turan, bu konunun Türkiye'yi terbiye etmek amacıyla kullanıldığını ve gerçeklerin bunu yanıltamayacağını savundu.

Gazze ve Siyasete Katılım Çıkışı

Türkiye'nin Paris Başkonsolosu Kerem Yılmaz, etkinlikte yaptığı konuşmada, Türk derneklerin önemine dikkat çekti ve eğitimin öncelikli konulardan biri olduğunu belirtti. UID Genel Başkanı Aslan, 1915 olaylarının yanı sıra Türkiye ile ilgili konularda Fransa'da dezenformasyonun önlenmesi gerektiğini ifade etti.

Aslan, Türkiye'deki seçimlerde gösterilen çabanın iki katı daha fazlasının Fransa'daki seçimler için harcanması gerektiğini belirterek, siyasal katılımın artırılması adına çağrıda bulundu.

İçişleri Bakan Yardımcısı Bülent Turan, Fransa'nın başkenti Paris'in banliyösü Mitry-Mory'de Türk vatandaşlarıyla bir araya geldi.

İçişleri Bakan Yardımcısı Bülent Turan, Fransa'nın başkenti Paris'in banliyösü Mitry-Mory'de Türk vatandaşlarıyla bir araya geldi.