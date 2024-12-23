İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, AA Editör Masası'na Konuk Olacak

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın AA Programına Katılımı
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, yarın Anadolu Ajansı'nın (AA) düzenlediği Editör Masası programına konuk olacak. Bu önemli programda, Bakan Yerlikaya, güncel konular ve İçişleri Bakanlığı'nın çalışmaları hakkında bilgi verecek.
AA Editör Masası, ülke gündeminin önemli isimlerini ağırlayarak, vatandaşların bilinçlenmesine katkıda bulunuyor. Bu program, dinleyicilere İçişleri Bakanlığı'nın yürüttüğü projeler ve düzenlemeler hakkında doğrudan bilgi alabilme fırsatı sunacak.
Ali Yerlikaya'nın katılımıyla gerçekleştirecek programın detayları ve canlı yayın saati, Anadolu Ajansı resmi kanallarından duyurulacaktır.