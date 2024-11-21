İçişleri Bakanı Yerlikaya: 1.701 Şikayetten 176'sına Soruşturma İzni Verildi

İçişleri Bakanı Yerlikaya, Belediyelere İlişkin Soruşturma İzinlerini Açıkladı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda 2025 yılı bütçesi görüşmeleri sırasında milletvekillerinin sorularını yanıtladı. Yerlikaya, belediyeler hakkında yapılan şikayetlerle ilgili önemli veriler sunarak, "1701 şikayetin 176'sına soruşturma izni verilmiştir. Soruşturma izni verilenlerin 59'u AK Parti, 58'i CHP, 21'i MHP, 7'si İYİ Parti, 10'u HDP üyeleriyle ilgilidir" dedi.

Milletvekillerinin Gerginliği ve Güvenlik İfadeleri

Komisyondaki gerginliklere de değinen Yerlikaya, "Milletvekillerinin kendisini engellemeye çalışması, Gazi Meclis’e yakışmamaktadır" diyerek, 200 polisle içeri girdiği yönündeki iddiaların komisyonun fiziksel alanının küçüklüğünden dolayı imkansız olduğunu ifade etti.

Yasa Dışı Bahis ve Uyuşturucu ile Mücadele

Yasa dışı bahisle mücadelede 9,780 tutuklama yapıldığını belirten Yerlikaya, 9,874 web sayfasının erişime engellendiğini ve 77,979 sosyal medya hesabının kapatıldığını vurguladı. Uyuşturucuyla mücadelede ise NARVAS adı verilen yapay zekalı sistemin kullanıldığını ve bu yıl 500'ün üzerinde organize suç örgütünün çökertildiğini belirtti.

Kolluk Personeli ve Kadına Yönelik Şiddet

Kolluk personelinin intihar oranlarını paylaşan Yerlikaya, göreve geldiğinden bu yana 155 kolluk personelinin intihar ettiğini açıkladı. Ayrıca, kadına yönelik şiddet ile mücadelede sıfır tolerans ilkesine bağlı olduklarını kaydetti.

Gösteri Yürüyüşlerine İlişkin Veriler

2022 ve 2023 yıllarında kamu düzenini sağlamak amacıyla kanuna aykırı eylem oranının yüzde 2,25 olduğunu belirten Bakan, 2024'ün ilk on ayında 80,299 eylem gerçekleştiğini ve bunlardan 283'üne müdahale edildiğini ifade etti.

Suriyelilere Yönelik Adres Güncelleme Çalışmaları

Yerlikaya, Suriyelilere yönelik adres güncelleme çalışmalarına da değinerek, "731,146 kişi adresini güncellememiştir" dedi ve güncellemelerin periyodik olarak takip edildiğini açıkladı.

Tek Yürek Kampanyası ve Faiz Gelirleri

Tek Yürek Kampanyası ile ilgili toplanan paraların faiz gelirlerinin 16 milyar 107 milyon 806 bin 723 lira olduğunu söyleyen Yerlikaya, bu gelirlerin ilgili kamu bankalarında bulunduğunu ve Sayıştay denetiminin yapıldığını belirtti.

Olayın Sonuçları ve Diğer Açıklamalar

Sonunda, yerel yönetimler ve güvenlik konularında 1408 belediyenin varlığına dikkat çeken Yerlikaya, bu belediyelerin de Ceza Kanunu’ndan muaf olamayacağını vurguladı. Komisyon, Bakan Yerlikaya'nın cevaplarının ardından İçişleri Bakanlığının bütçesini kabul etti.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.