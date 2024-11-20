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İçişleri Bakanı Yerlikaya: 2024'te 1223 Operasyonla 3770 Suçlu Yakalandı

Ali Yerlikaya, TBMM'de 2025 bütçesi sunumunda 2024'te organize suç örgütlerine karşı yapılan operasyonları detaylandırdı.

Yayın Tarihi: 20.11.2024 14:27
Güncelleme Tarihi: 20.11.2024 14:27
İçişleri Bakanı Yerlikaya: 2024'te 1223 Operasyonla 3770 Suçlu Yakalandı

İçişleri Bakanlığı 2025 Bütçesi TBMM'de Görüşüldü

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 2025 yılı bütçesine ilişkin TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'ndaki sunumunda, geçtiğimiz yıl içinde organize suç örgütlerine yönelik düzenlenen 1223 operasyonu ve bu operasyonda tutuklanan 3770 üye ile çökertilen 505 organize suç örgütünü açıkladı.

Her İl Özelinde Güvenlik Değerlendirmesi

Yerlikaya, belediyelerde "Türkiye'nin Huzuru" toplantılarında güvenlik, terör, organize suçlar, uyuşturucu ve siber suçlarla mücadelede yapılan çalışmaları detaylandırdı. Suç örgütlerinin tamamen çökertilmesi için yürütülen detaylı analiz çalışmalarının altını çizen Yerlikaya, "Her suç örgütü için planlı ve projeli dosyalar hazırladık ve hukukun kuralları çerçevesinde teknik takiplerimizi sürdürüyoruz," ifadelerini kullandı.

Uyuşturucu ile Mücadelede Kararlılık

Bakan, Türkiye Yüzyılı'nın en büyük hedefinin ülkeyi uyuşturucuya karşı güvenli hale getirmek olduğunu vurguladı. 2024'te gerçekleştirilen 41 bin 296 operasyonla birlikte 29 bin 738 kişinin tutuklandığını kaydetti. Yılın 10 ayında ele geçirilen uyuşturucu maddelerin toplam tonajı ise 81 ton olarak açıklandı.

Siber Suçlarla Mücadele ve Trafik Güvenliği

Siber suçlarla ilgili olarak da 91 bin 512 suç unsuru tespit ettiklerini belirten Yerlikaya, trafik kazalarını azaltmak adına yeni nesil radar sistemlerinin devreye alındığını ve denetimlerin artırıldığını aktardı. Bu yıl emniyet ve jandarma ekiplerinin toplam 15 milyon 887 bin araca işlem yaptığını belirtti.

Göç Yönetimi ve Gönüllü Geri Dönüş

Göç meselelerine dair yapılan değerlendirmelerde, geçici koruma altındaki Suriyelilerin sayısının 2 milyon 935 bin 742'ye düştüğünü ifade eden Yerlikaya, 2024'te 114 bin Suriyelinin gönüllü geri dönüş yaptığı bilgisini paylaştı.

Deprem ve İnsani Yardım Faaliyetleri

14 milyon insanı etkileyen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından 140 milyar lira bağış toplandığını vurgulayan Yerlikaya, sadece bu yıl Filistin'e 86 bin 338 ton insani yardım gönderdiklerini sözlerine ekledi.

Son olarak, destek ve yardım ödemeleri kapsamında 142 milyar 320 milyon liralık kaynak aktarıldığını belirtti. İçişleri Bakanlığı olarak huzur ve güvenliği sağlamak için çalışmalarına devam edeceklerini sözlerine ekleyen Bakan Yerlikaya, 2025 bütçesinin ülkeye hayırlar getirmesini umduğunu dile getirdi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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