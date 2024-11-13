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İçişleri Bakanı Yerlikaya: 7 Milyon Kişi KADES Uygulamasını İndirdi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, KADES uygulamasının kullanıcı sayısını ve aileyi koruma stratejilerini açıkladı.

Yayın Tarihi: 13.11.2024 12:33
Güncelleme Tarihi: 13.11.2024 12:33
İçişleri Bakanı Yerlikaya: 7 Milyon Kişi KADES Uygulamasını İndirdi

Bakan Yerlikaya'dan Aileyi Güçlendirme Vurgusu

Aile yapısının korunması ve güçlendirilmesi amacıyla düzenlenen "Ailenin Korunması ve Güçlendirilmesi Koordinasyon Kurulu 1. Toplantısı"nda konuşan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, KADın Destek Uygulaması (KADES) hakkında önemli verileri paylaştı. Uygulamanın şu ana kadar 7 milyon 365 bin 755 kişi tarafından indirildiğini belirten Yerlikaya, bu uygulama üzerinden 862 bin 207 asıllı ihbar alındığını bildirdi.

Aile Değerlerinin Önemi

Toplumun temel dinamiği olan ailenin korunması gerektiğini ifade eden Yerlikaya, "Aile, bizim canlılık hücremiz, ilk mektebimiz, varlık evimizdir" diyerek, ailenin milletlerin varlık ve birliğini sürdürmesindeki önemine vurgu yaptı. Ayrıca, ailenin sadece biyolojik bir bağ değil, aynı zamanda birlik, beraberlik ve mücadele kültürünü ifade ettiğini dile getirdi.

Küreselleşmenin Tehditleri

Yerlikaya, küreselleşmenin aile kurumunu tehdit ettiğini ve bu tehditlerin çeşitli ideolojiler ile desteklendiğini kaydetti. "Gençlerimizi hedef alan bu kirli zihniyet... aile yapımızı tehdit eden en büyük tehlikelerdendir" diyerek, LGBT gibi sapkın oluşumlara karşı mücadele edilmesi gerektiğinin altını çizen bakan, ailenin korunmasının bir beka meselesi olduğunun altını çizdi.

Aile Eğitimleri ve Destekler

Aile yapısını güçlendirmek adına Afete Hazır Aile Eğitimlerinin yaygınlaştırılması hedeflenirken, mahalle muhtarlarına ve apartman yöneticilerine eğitimler verileceği duyuruldu. Ayrıca, aile içi şiddetle mücadele için çeşitli eğitim programları düzenlendiği belirtildi.

Sonuç

Yerlikaya, "Toplumun huzur ve güveni, ailenin huzur ve güvenine bağlıdır" diyerek, aile yapılarına sahip çıkmanın önemine vurgu yaparak, toplumsal huzur ve istikrarın sağlanmasının elzem olduğunu ifade etti. Aile değerlerini korumak adına mücadelelerine aralıksız devam edeceklerini belirtti.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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