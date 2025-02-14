İçişleri Bakanı Yerlikaya, AK Parti İstanbul İl Başkanı Özdemir'i Ziyaret Etti

İçişleri Bakanı'nın Ziyareti

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir'i ziyaret etti. Ziyaret, parti içerisindeki birlik ve beraberliği pekiştirmek amacıyla gerçekleştirildi.

Sosyal Medya Paylaşımı

Bakan Yerlikaya, ziyarete ilişkin sosyal medya hesabında şu açıklamada bulundu: "AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir'e hayırlı olsun ziyaretinde bulunduk. İl Başkanlığımızda, Kadın Kolları ve Gençlik Kolları Başkanlarımız ve kıymetli dava arkadaşlarımızla da bir araya geldik." Bu bağlamda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde AK Parti'nin 23 yıldır eser ve hizmet siyasetine devam ettiğine vurgu yaptı.

Görsel Paylaşımlar

Paylaşımında ziyarete ilişkin fotoğraflar da yer alan Yerlikaya, partideki çalışma ve görüşmelerin önemine dikkat çekti.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya (solda), AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir'i (sağda) ziyaret etti.