İçişleri Bakanı Yerlikaya, Bayramda Trafik Güvenliğine Dikkat Çekti

İçişleri Bakanı Yerlikaya'nın Bayram Uyarısı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Kurban Bayramı dolayısıyla memleketi Konya'da, bayram namazının ardından önemli açıklamalarda bulundu. Yerlikaya, bu özel günlerde trafik kurallarına uymanın ve dikkatli olmanın hayati önem taşıdığını vurguladı.

Yorgun Yollara Dikkat!

Bakan Yerlikaya, “Bayram süresince ve bayram dönüşlerinde trafik kurallarına uymak, yollarda dikkatli olmak ve yorgun yollara düşmemek gerekiyor. Sık sık mola vermek şart!” şeklinde belirtti. Ayrıca, bayramda yollara çıkan herkese kazasız belasız bir yolculuk diledi.

Müslümanların Bayramı Kutlandı

Yerlikaya, bayram namazı sonrasında yaptığı konuşmada, bütün Müslümanların Kurban BayramıGazze ve Filistin'de yaşayan kardeşlerine de selam gönderdi. “Onların soykırımdan kurtulmaları ve huzura kavuşmaları için dua ediyoruz,” dedi.

Trafik Kuralları Yaşatır

Bakan, İçişleri Bakanlığındaki 675 bin personelin bayramını da kutladığı konuşmasında, bayram sırasında trafik kurallarının önemine dikkat çekti. “Şunu hiçbir zaman aklımızdan çıkarmayalım, trafik kuralları yaşatır. 'Bir kural, bir ömür' sloganını aklınızda tutun,” diyerek sözlerini tamamladı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya (ortada), Kurban Bayramı dolayısıyla geldiği memleketi Konya'da Özel Harekat Bölge Müdürlüğü'nün Dutlukır Yerleşkesi'ndeki Şehitler Camisi'nde bayram namazını kıldı. Bakan Yerlikaya, bayram namazı sonrası gazetecilere açıklamalarda bulundu.