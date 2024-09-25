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İçişleri Bakanı Yerlikaya'dan Karasuların Güvenliği Açıklaması

İçişleri Bakanı Yerlikaya, Sahil Güvenlik Komutanlığı'nda yürütülen çalışmaları inceledi ve karasularının ihlal edilmesine karşı uyarıda bulundu.

Yayın Tarihi: 25.09.2024 15:59
Güncelleme Tarihi: 25.09.2024 15:59
İçişleri Bakanı Yerlikaya'dan Karasuların Güvenliği Açıklaması

İçişleri Bakanı Yerlikaya'dan Önemli Açıklamalar

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Sahil Güvenlik Komutanlığı Harekat Merkezi'nde incelemelerde bulundu. Burada yaptığı açıklamada, Türk karasularının ihlaline yol açan davranışların kabul edilemeyeceğini vurguladı.

İyi Komşuluk İlişkileri Vurgusu

Yerlikaya, Bakan Yardımcısı Mehmet Sağlam, Sahil Güvenlik Komutanı Koramiral Ahmet Kendir ve diğer yetkililerle birlikte karasularının güvenliği için yürütülen önlemleri gözden geçirdi. Sosyal medya üzerinden paylaşımda bulunan Yerlikaya, "Sahil Güvenlik Komutanlığımız vasıtasıyla yürütülen çalışmalar, karasularımızın güvenliği açısından büyük önem taşıyor. Mavi Vatan’ımız da en az kara vatanımız kadar değerlidir. Bu nedenle, iyi komşuluk ilişkileri çerçevesinde karasularımızın ihlal edilmesine yönelik her tür davranış bizim için kabul edilemez," ifadelerini kullandı.

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