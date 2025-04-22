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İçişleri Bakanı Yerlikaya'dan Mevlüt Çavuşoğlu'na Taziye Ziyareti

Bakan Yerlikaya, vefat eden Mevlüt Çavuşoğlu'nun babasına taziye ziyaretinde bulundu ve dualar edildi.

Yayın Tarihi: 22.04.2025 12:27
Güncelleme Tarihi: 22.04.2025 12:27
İçişleri Bakanı Yerlikaya'dan Mevlüt Çavuşoğlu'na Taziye Ziyareti

Baş Sağlığı Ziyareti

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, babası vefat eden eski Dışişleri Bakanı ve AK Parti Antalya Milletvekili Mevlüt Çavuşoğlu'na taziye ziyareti gerçekleştirdi.

Osman Çavuşoğlu İçin Taziye

Bakan Yerlikaya, 17 Nisan'da vefat eden Osman Çavuşoğlu için, Mevlüt Çavuşoğlu ve ailesini Türkler Mahallesi'ndeki baba ocağında ziyaret ederek taziyelerini iletti.

Dua ve Kur'an-okuma

Ziyarette, Kur'an-ı Kerim okundu ve dualar edildi. Bakan Yerlikaya'nın bu nazik ziyareti, dostluk ve dayanışma duygularını pekiştirdi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya (sol2), babası vefat eden eski Dışişleri Bakanı ve AK Parti Antalya...

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya (sol2), babası vefat eden eski Dışişleri Bakanı ve AK Parti Antalya Milletvekili Mevlüt Çavuşoğlu'na (sağ2) taziye ziyaretinde bulundu.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya (sol2), babası vefat eden eski Dışişleri Bakanı ve AK Parti Antalya...

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya (sol2), babası vefat eden eski Dışişleri Bakanı ve AK Parti Antalya Milletvekili Mevlüt Çavuşoğlu'na (sağ2) taziye ziyaretinde bulundu.

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