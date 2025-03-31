DOLAR
37,94 -0,01%
EURO
40,99 -0,31%
ALTIN
3.810,23 -0,01%
BITCOIN
3.133.167,83 -0,1%

İçişleri Bakanı Yerlikaya'dan Sahil Güvenlik'e Bayram Mesajı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Sahil Güvenlik personelinin Ramazan Bayramı'nı telsizden kutladı.

Yayın Tarihi: 31.03.2025 21:04
Güncelleme Tarihi: 31.03.2025 21:04
İçişleri Bakanı Yerlikaya'dan Sahil Güvenlik'e Bayram Mesajı

Yerlikaya'nın Bayram Mesajı Sahil Güvenlik Telsizlerinden Yayımlandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Ramazan Bayramı dolayısıyla görevdeki Sahil Güvenlik Komutanlığı personeline özel bir mesaj iletti. Bakan Yerlikaya'nın bayram kutlaması, komutanlığın sosyal medya hesaplarından da paylaşıldı.

Bakan Yerlikaya'nın Telsiz Mesajı

Sahil Güvenlik personeline telsiz üzerinden okunan bayram mesajında Yerlikaya, şu ifadelere yer verdi:

"İçişleri Bakanlığı ailesi olarak mesai mefhumu gözetmeden, Türkiye'nin huzuru ve aziz milletimizin esenliği için durmadan, duraksamadan çalışmaya devam ediyoruz. Üstün vazife şuuru, gayret ve fedakarlıklarınızla aziz milletimiz huzur ve güven içerisindedir. Bu vesileyle sizlere yürekten teşekkür ediyorum."

Bakan Yerlikaya, mesajında ayrıca şu temennilerde bulundu:

"Kıymetli kardeşlerim, milletçe birlik, beraberlik ve huzur içinde idrak ettiğimiz Ramazan Bayramı'nın ülkemize, milletimize, İslam alemine ve tüm insanlığa huzur, sağlık ve mutluluk getirmesini temenni ediyorum. Bu cennet yurdu bizlere vatan kılan aziz şehitlerimizi rahmetle, kahraman gazilerimizi şükranla yad ediyorum. Bu duygularla sizlerin, kıymetli ailelerinizin ve sevdiklerinizin Ramazan Bayramı'nı en kalbi duygularımla tebrik ediyorum. Görev başındaki arkadaşlarımıza hayırlı nöbetler diliyorum. Bayramınız kutlu olsun."

İLGİLİ HABERLER

Karabük, Van ve Samsun'da Bayramda Ücretsiz Toplu Taşıma Müjdesi

Nisan'da Elektrik Faturaları Yükseliyor: %25 Zam Bekleniyor

İstanbul-Ankara Otoyolu için Yeni Güzergah Belli Oldu!

Emeklilere Borç relieving Kampanyası: DenizBank'tan Yeni Fırsatlar!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Siirt'te Terlik Fabrikasında Yangın: 11 Kişi Dumandan Etkilendi
2
1 Nisan 2025 Gündem Özeti: Ekonomi, Diplomasi ve Spor
3
İzmir ve Aydın'da Fırtına ve Sağanak Hayatı Olumsuz Etkiledi
4
ABD Eğitim Bakanlığı, Harvard Üniversitesi'ne 8,7 Milyar Dolarlık Bağış İçin Soruşturma Açtı
5
İsrail Saldırısı: Gazze'de 38 Filistinli Hayatını Kaybetti
6
Jandarma Uzman Onbaşı Melih Bayraktutar Tokat'ta Son Yolculuğuna Uğurlandı
7
İsrail Hükümetinden Gazze İçin 40 Günlük Ateşkes Teklifi

2025 Aile Yılı'nda Doğum Yardımı Resmi Hale Geliyor

Emeklilere Faizsiz Kredi Desteği: Yeni Fırsatlar!

Denizbank ve Trendyol'dan 0.99 Faizli Kredi Desteği: Son Günler!

Emeklilere Borç relieving Kampanyası: DenizBank'tan Yeni Fırsatlar!

Emeklilere Nisan Ayında 2500 TL Ek Promosyon Fırsatı!

Karabük, Van ve Samsun'da Bayramda Ücretsiz Toplu Taşıma Müjdesi

İstanbul-Ankara Otoyolu için Yeni Güzergah Belli Oldu!

KOSGEB'den Girişimcilere 1.5 Milyon TL'ye Kadar Destek!

Nisan'da Elektrik Faturaları Yükseliyor: %25 Zam Bekleniyor

İskenderun'da 89.000 TL Promosyon Ödemesi Müjdesi

Bayram Öncesi İkramiyelere %50 Zam! Mamak Belediyesi'nde Çalışanlara Müjdeli Gelişmeler

Emeklilere Bayram Müjdesi: İkramiye 9.000 TL Oldu!