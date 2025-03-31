İçişleri Bakanı Yerlikaya'dan Sahil Güvenlik'e Bayram Mesajı

Yerlikaya'nın Bayram Mesajı Sahil Güvenlik Telsizlerinden Yayımlandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Ramazan Bayramı dolayısıyla görevdeki Sahil Güvenlik Komutanlığı personeline özel bir mesaj iletti. Bakan Yerlikaya'nın bayram kutlaması, komutanlığın sosyal medya hesaplarından da paylaşıldı.

Bakan Yerlikaya'nın Telsiz Mesajı

Sahil Güvenlik personeline telsiz üzerinden okunan bayram mesajında Yerlikaya, şu ifadelere yer verdi:

"İçişleri Bakanlığı ailesi olarak mesai mefhumu gözetmeden, Türkiye'nin huzuru ve aziz milletimizin esenliği için durmadan, duraksamadan çalışmaya devam ediyoruz. Üstün vazife şuuru, gayret ve fedakarlıklarınızla aziz milletimiz huzur ve güven içerisindedir. Bu vesileyle sizlere yürekten teşekkür ediyorum."

Bakan Yerlikaya, mesajında ayrıca şu temennilerde bulundu:

"Kıymetli kardeşlerim, milletçe birlik, beraberlik ve huzur içinde idrak ettiğimiz Ramazan Bayramı'nın ülkemize, milletimize, İslam alemine ve tüm insanlığa huzur, sağlık ve mutluluk getirmesini temenni ediyorum. Bu cennet yurdu bizlere vatan kılan aziz şehitlerimizi rahmetle, kahraman gazilerimizi şükranla yad ediyorum. Bu duygularla sizlerin, kıymetli ailelerinizin ve sevdiklerinizin Ramazan Bayramı'nı en kalbi duygularımla tebrik ediyorum. Görev başındaki arkadaşlarımıza hayırlı nöbetler diliyorum. Bayramınız kutlu olsun."