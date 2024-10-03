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İçişleri Bakanı Yerlikaya'dan Tuzla'daki Silahlı Saldırıya İlişkin Açıklama

Bakan Yerlikaya, Tuzla'da yaralanan polis memuru Adem Köş için geçmiş olsun dileklerinde bulundu.

Yayın Tarihi: 03.10.2024 22:46
Güncelleme Tarihi: 03.10.2024 22:46
İçişleri Bakanı Yerlikaya'dan Tuzla'daki Silahlı Saldırıya İlişkin Açıklama

İçişleri Bakanı Yerlikaya’nın Açıklamaları

İstanbul Tuzla’da düzenlenen bir operasyon esnasında, aranan şahıslara müdahale eden polis ekiplerine yönelik silahlı bir saldırı gerçekleşti. Bu saldırı sonucunda, polis memuru Adem Köş yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Geçmiş Olsun Dilekleri

Dışarıda canlarını ortaya koyarak görev yapan güvenlik güçlerimize dikkat çeken İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, "Bugün Tuzla’da gerçekleşen olayda, polislerimizin üzerine ateş açıldı. Bu saldırı sonucu kahraman polisimiz Adem Köş yaralanmıştır. Kendisine acil şifalar diliyorum. Milletimizin dua ve destekleri seninle. Ülkemizin huzur ve güvenliği için fedakarlıkla görev yapan tüm polislerimizi Allah korusun" ifadelerini kullandı.

Müşfik bir şekilde bu olayı kınayan Yerlikaya, kamu güvenliğini sağlamak için çalışan kolluk kuvvetlerinin arkasında durulması gerektiğini vurguladı.

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