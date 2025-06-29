İçişleri Bakanı Yerlikaya: 'Demokratik Türkiye İçin El Ele Verelim'

İçişleri Bakanı Yerlikaya'dan İstanbul'da Güçlü Mesajlar

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, AK Parti İstanbul İl Başkanlığı tarafından Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen "Her Mahallesiyle İstanbul, İçişleri Bakanıyla Buluşuyor" programında önemli açıklamalarda bulundu. Yerlikaya, "Bugünün Türkiye'si, her bir vatandaşının sesine kulak veren ve halkın iradesini merkeze alan demokratik bir işleyiş içindedir" diye belirtti.

Demokratik İşleyişe Vurgu

Yerlikaya, "Bürokratik vesayetin pençesi altında gasbedilmesine asla taviz verilmemektedir" diyerek Türkiye'nin geçmişten gelen sıkıntıları geride bıraktığını ifade etti. Mahallelerin demokrasi için önemli birer kumda olduğunu vurgulayan Bakan, "Mahalle temsilcileriniz, sizler millete ve devlete önemli bir köprüsünüz" şeklinde konuştu.

Küresel Güç Hedefi

Bakan Yerlikaya, Türkiye'nin artık eski Türkiye olmadığını belirterek, "Küresel bir güç haline gelecek bir Türkiye hedefimiz var" dedi. Mahallelerdeki huzurun sağlanması ve suç örgütlerine karşı kararlı bir duruş sergileceğini belirtirken, "Mahallenizde gördüğünüz her olumsuzluğu bizimle paylaşın" çağrısında bulundu.

Mahallelerin Önemi

AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir de mahallerin partisinin omurgası olduğunu belirterek, "Mahallelerde yazılan hikayeler, Türkiye'nin hikayesine dönüşüyor" dedi. Özdemir, İstanbul'un gençlerine ve geleceğine sahip çıkmanın önemini vurguladı.

Program, milletvekilleri, il yöneticileri ve mahalle başkanlarının katılımıyla sürdü ve açılış konuşmalarının ardından basına kapalı devam etti.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, AK Parti İstanbul İl Başkanlığınca Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen "Her Mahallesiyle İstanbul, İçişleri Bakanıyla Buluşuyor" programına katılarak konuşma yaptı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, AK Parti İstanbul İl Başkanlığınca Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen "Her Mahallesiyle İstanbul, İçişleri Bakanıyla Buluşuyor" programına katılarak konuşma yaptı.