İçişleri Bakanı Yerlikaya İstanbul'daki Deprem Sonrasındaki Gelişmeleri Açıkladı

Cagrı Merkezinden Gelen Veriler

Bakan Yerlikaya, 112 Acil Çağrı Merkezine bugüne kadar 16 bin 793 çağrı alındığını, bunlardan 997'sinin 'depremle ilgili acil yardım' talebi olduğunu söyledi. Bu durum, gelen çağrılarda önemli bir azalma yaşandığını gösteriyor.

Afet Müdahale Çalışmaları Sürüyor

Türkiye Afet Müdahale Planı'nın (TAM) tüm afet gruplarının katılımıyla aktif bir şekilde uygulandığını anlatan Yerlikaya, acil durumlar ve vatandaşların barınma ihtiyaçları ile ilgili çalışmaların sürdüğünü kaydetti. Saha taramaları ve gelen ihbarların hızla değerlendirildiğini ifade eden Yerlikaya, toplamda 903 araç ve 11 bin 481 personelin sahada görev aldığını duyurdu.

Barınma ve Beslenme Destekleri

Dün itibarıyla 101 bin vatandaşın barınma ihtiyacının cami, okul, yurt ve sosyal tesislerde karşılandığını hatırlatan Yerlikaya, ihtiyaç olması durumunda bugün de vatandaşların barınma taleplerinin göz önünde bulundurulacağını aktardı. Ayrıca, Türk Kızılay koordinasyonunda beslenme hizmetlerinin 348 noktada devam edeceğini bildirdi.

Güvenlik ve Tedbirler

Yerlikaya, Jandarma ve Emniyet'ten gelen veriler doğrultusunda, acil toplanma alanlarında ve parklardaki vatandaş sayısında büyük oranda azalma yaşandığını ifade etti. Devletin tüm kurumlarıyla sahada olduğunu vurgulayarak, vatandaşların huzur ve güvenliği için tüm tedbirlerin alındığını belirtti.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya (ortada), Hasdal'daki İstanbul İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünde kurulan kriz merkezindeki değerlendirme toplantısının ardından gazetecilere açıklama yaptı. Toplantıya Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum (solda) ile AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala (sağda) katıldı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya (ortada), Hasdal'daki İstanbul İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünde kurulan kriz merkezindeki değerlendirme toplantısının ardından gazetecilere açıklama yaptı. Toplantıya Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum (solda) ile AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala (sağda) katıldı.