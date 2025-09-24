İçişleri Bakanı Yerlikaya KKTC Başbakanı Ünal Üstel ile Görüştü

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, KKTC Başbakanı Ünal Üstel ile İçişleri Bakanlığı'nda bir araya gelerek iki ülke işbirliğini değerlendirdi.

Yayın Tarihi: 24.09.2025 19:52
Güncelleme Tarihi: 24.09.2025 19:52
İki ülke işbirliği Bakanlıkta değerlendirildi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı Ünal Üstel ile bir araya geldi. Görüşme, İçişleri Bakanlığında gerçekleştirildi.

Yerlikaya, görüşmeye ilişkin paylaşımını NSosyal hesabından yaptı ve görüşmede KKTC ile yürütülen işbirliği faaliyetlerinin değerlendirildiğini belirtti.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı Sayın Ünal Üstel'le bir araya geldik, İçişleri Bakanlığı olarak Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile yürütülen işbirliği faaliyetlerimiz hakkında değerlendirmelerde bulunduk. Sayın Üstel'e nazik ziyaretleri için teşekkür ederim.

