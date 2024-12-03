İçişleri Bakanı Yerlikaya, KKTC'li Mevkidaşı Oğuz ile Görüştü

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) İçişleri Bakanı Dursun Oğuz ile önemli bir görüşme gerçekleştirdi.

Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, mevkidaşı Oğuz ve beraberindeki heyeti Bakanlıkta misafir ettiğini ifade etti. Görüşmede, düzensiz göçle mücadele ve güvenlik konuları başta olmak üzere birçok işbirliği alanının değerlendirildiğini belirtti.

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