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İçişleri Bakanı Yerlikaya, Konya'da Yatırımları Değerlendirdi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Konya'da yapılan ve planlanan projeler ile ilgili değerlendirme toplantısı düzenledi.

Yayın Tarihi: 20.04.2025 16:34
Güncelleme Tarihi: 20.04.2025 16:34
İçişleri Bakanı Yerlikaya, Konya'da Yatırımları Değerlendirdi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Konya'da, kentte yapılması planlanan ve inşası tamamlanan projelere ilişkin önemli bir Yatırım Değerlendirme Koordinasyon Toplantısı gerçekleştirdi.

Yerlikaya, Emniyet Genel Müdürü Mahmut Demirtaş ve Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Ali Çardakcı ile birlikte düzenlenen toplantının ardından, Konya Büyükşehir Belediyesi Taş Bina'da basın toplantısı yaptı.

Toplantıda bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Yerlikaya, "İçişleri Bakanlığı olarak, Konya'mızda Emniyet Genel Müdürümüz, Jandarma Genel Komutanımız ve ilgili tüm bürokratlarla birlikte ihtiyaç duyulan yatırımları masaya yatırdık. Uzun bir toplantı oldu." dedi.

Yerlikaya, Konya'nın Türkiye'nin en büyük şehri olduğunu hatırlatarak, "Konya'mızın huzuru, güvenliği ve esenliği için gerekli olan tüm yapı ihtiyaçlarını, kapasite artışını ve diğer gereksinimleri tek tek planladık. Yakın zamanda Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı'nın bu konudaki çalışmalarını tamamlayarak bir eylem planı sunmayı hedefliyoruz." şeklinde konuştu.

Hizmet sunumuna devam edeceklerini vurgulayan Yerlikaya, "Yapımı tamamlanan ve vatandaşlarımızın hizmetine sunulacak projelerin açılış törenlerini yakın zamanda gerçekleştireceğiz. Toplantımızın hayırlara vesile olmasını diliyorum ve çok verimli bir toplantı olduğunu belirtmek istiyorum." ifadelerini kullandı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Konya'da, kentte yapılması planlanan ve inşası tamamlanan projelere...

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Konya'da, kentte yapılması planlanan ve inşası tamamlanan projelere ilişkin, Yatırım Değerlendirme Koordinasyon Toplantısı'na katıldı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Konya'da, kentte yapılması planlanan ve inşası tamamlanan projelere...

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Konya'da, kentte yapılması planlanan ve inşası tamamlanan projelere ilişkin, Yatırım Değerlendirme Koordinasyon Toplantısı'na katıldı.

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