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İçişleri Bakanı Yerlikaya'nın Açıklamaları: TUSAŞ Tesislerine Terör Saldırısı

İçişleri Bakanı, TUSAŞ tesislerine yapılan terör saldırısında 3 şehit, 14 yaralı olduğunu duyurdu.

Yayın Tarihi: 23.10.2024 17:52
Güncelleme Tarihi: 23.10.2024 17:52
İçişleri Bakanı Yerlikaya'nın Açıklamaları: TUSAŞ Tesislerine Terör Saldırısı

İçişleri Bakanı Yerlikaya Açıklama Yaptı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, TUSAŞ Kahramankazan tesislerine yönelik gerçekleştirilen terör saldırısı hakkında önemli bilgiler verdi.

Olayın Detayları

Bakan Yerlikaya, saldırıda iki teröristin etkisiz hale getirildiğini, ancak bu olayda maalesef üç vatandaşın şehit olduğunu ve on dört kişinin yaralandığını açıkladı.

Hükümetin terörle mücadele kararlılığının bir kez daha vurgulandığı bu açıklama, saldırının detayları ve mağdurlar için yapılan yardımlar hakkında daha fazla bilgi verilmedi.

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