İçişleri Bakanı Yerlikaya, Ocak Ayı Trafik Denetim Verilerini Açıkladı

İçişleri Bakanı Yerlikaya, 1 Aylık Trafik Verilerini Açıkladı
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, bu yılın Ocak ayına ait trafik denetimlerine ilişkin önemli verileri paylaştı. Bakan Yerlikaya, 2025 yılının ilk 30 günü içerisinde 424 bin 968 denetim yapıldığını ve bu denetimlerde 135 bin 140 sürücü ve araca işlem uygulandığını bildirdi.
Ağır Yük Taşımacılığı Yapan Araçlara Yoğun Denetim
Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, emniyet ve jandarma trafik ekiplerinin gerçekleştirdiği denetimlerin ayrıntılarına değindi. Özellikle kamyon, çekici ve tanker gibi ağır yük taşıyan araçların denetiminde yoğunlaşıldığını belirtti.
Bu tür araçların, tüm motorlu araçların yalnızca yüzde 3.2yüzde 25.8 23-30 Ocak 2025 tarihleri arasında gerçekleştirilen denetimlerde ise 3 milyon 277 bin 604 araç denetlendi. Bu denetimlerde, mevzuatta izin verilmeyen cihazları kullanan 47, hız ihlalinde bulunan 133 bin 369, emniyet kemeri kullanmayan 28 bin 845, periyodik muayenesi yaptırılmamış 27 bin 170, zorunlu mali sorumluluk sigortası olmayan 7 bin 979, ve sürücü belgesiz araç kullanan 14 bin 918 sürücüye işlem yapıldı. Toplamda ise 498 bin 104 sürücü ve araca işlem uygulandı. Bakan Yerlikaya, trafik denetimlerinin toplum güvenliği için vazgeçilmez olduğunu belirtirken, "Denetimler arttıkça, ölümlü ve yaralanmalı trafik kazaları da önemli ölçüde azalmaktadır" ifadelerini kullandı.
Ocak Ayı Denetim Raporu
Trafik Denetimlerinin Önemi
23-30 Ocak 2025 tarihleri arasında gerçekleştirilen denetimlerde ise 3 milyon 277 bin 604 araç denetlendi. Bu denetimlerde, mevzuatta izin verilmeyen cihazları kullanan 47, hız ihlalinde bulunan 133 bin 369, emniyet kemeri kullanmayan 28 bin 845, periyodik muayenesi yaptırılmamış 27 bin 170, zorunlu mali sorumluluk sigortası olmayan 7 bin 979, ve sürücü belgesiz araç kullanan 14 bin 918 sürücüye işlem yapıldı. Toplamda ise 498 bin 104 sürücü ve araca işlem uygulandı.
Bakan Yerlikaya, trafik denetimlerinin toplum güvenliği için vazgeçilmez olduğunu belirtirken, "Denetimler arttıkça, ölümlü ve yaralanmalı trafik kazaları da önemli ölçüde azalmaktadır" ifadelerini kullandı.