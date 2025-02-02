İçişleri Bakanı Yerlikaya, Ocak Ayı Trafik Denetim Verilerini Açıkladı

İçişleri Bakanı Yerlikaya, 1 Aylık Trafik Verilerini Açıkladı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, bu yılın Ocak ayına ait trafik denetimlerine ilişkin önemli verileri paylaştı. Bakan Yerlikaya, 2025 yılının ilk 30 günü içerisinde 424 bin 968 denetim yapıldığını ve bu denetimlerde 135 bin 140 sürücü ve araca işlem uygulandığını bildirdi.

Ağır Yük Taşımacılığı Yapan Araçlara Yoğun Denetim

Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, emniyet ve jandarma trafik ekiplerinin gerçekleştirdiği denetimlerin ayrıntılarına değindi. Özellikle kamyon, çekici ve tanker gibi ağır yük taşıyan araçların denetiminde yoğunlaşıldığını belirtti.