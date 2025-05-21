İçişleri Bakanı Yerlikaya, Polis Akademisi Ziyaretiyle Eğitimin Kalitesini Vurguladı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Polis Akademisini Ziyaret Etti

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Polis Akademisini ziyaret ederek, akademideki öğrencilerle bir araya geldi. Ziyaretinde, öğrencilerin güvenlik alanında ülkenin huzur ve güvenliğinin sağlanması yolunda önemli bir role sahip olduğunu vurguladı.

Sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Yerlikaya, Polis Akademisi'nin sadece bir eğitim kurumu değil, aynı zamanda vatan sevgisi ve irade gücü ile büyüyen yüreklerin yuvası olduğunu ifade etti. Eğitimde sadece kanun değil; sadakat, adalet, merhamet ve sorumluluk gibi değerlerin de ön planda olduğunu söyledi.

Uluslararası Standartlarda Eğitim

Yerlikaya, akademinin içerik ve uygulama açısından uluslararası standartlara sahip olduğunu belirterek, "Güvenlik bilimleri alanında dünyaya emsal olmuştur" dedi. Modern ve bilimsel bir müfredatla eğitim verdiklerini aktardı.

"Bu anlayışla Polis Akademimiz, yalnızca ülkemizin değil, gönül coğrafyamızın da polislerini yetiştiren, saygın ve stratejik bir kurumdur." diyerek ekledi.

Mezuniyet Töreni ve Verilen Mesajlar

Bu yıl, 23 Temmuz'da 201 komiser yardımcısı ve 8 bin 153 polis memurunun, aralarında 34 misafir öğrencinin de bulunduğu toplam 8 bin 354 mezunun verileceğini duyuran Bakan Yerlikaya, mezun olan her polisin, şehirlerde huzur ve sokaklarda güven sağlamak için çalışacağını belirtti. Ayrıca, her polisimizin yetkisini hukuktan, gücünü adaletten ve duasını aziz milletimizden alacağını vurguladı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Polis Akademisini ziyaret ederek, öğrencilerle bir araya geldi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Polis Akademisini ziyaret ederek, öğrencilerle bir araya geldi.