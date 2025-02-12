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İçişleri Bakanı Yerlikaya, Suriye İçişleri Bakanı Kedde ile Görüştü

Bakan Yerlikaya, Suriye İçişleri Bakanı Kedde ile yaptığı telefon görüşmesinde iş birliğini güçlendirmeyi hedefledi.

Yayın Tarihi: 12.02.2025 18:09
Güncelleme Tarihi: 12.02.2025 18:13
İçişleri Bakanı Yerlikaya, Suriye İçişleri Bakanı Kedde ile Görüştü

İçişleri Bakanı Yerlikaya'dan Suriye İçişleri Bakanı Kedde'ye Ziyaret

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Suriye İçişleri Bakanı Ali Kedde ile önemli bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Bu görüşme, Türkiye ve Suriye arasındaki iş birliğinin güçlendirilmesi için yeni bir adım olarak değerlendiriliyor.

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı: "Sayın Kedde ile telefon görüşmesi gerçekleştirdik. Sayın Bakan'a yeni görevinde başarılar diliyor, bakanlıklarımız arasındaki işbirliğinin güçlenmesini temenni ediyorum."

Bu görüşme, iki ülkenin iç güvenlik konularında iş birliğini artırma çabalarının bir parçası olarak öne çıkıyor.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Suriye İçişleri Bakanı Ali Kedde ile telefon görüşmesi...

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Suriye İçişleri Bakanı Ali Kedde ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Suriye İçişleri Bakanı Ali Kedde ile telefon görüşmesi...

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Suriye İçişleri Bakanı Ali Kedde ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

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