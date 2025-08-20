İçişleri Bakanlığı: Suriye Hudut Kapılarından Pasaportla Geçiş Başladı

Uygulamanın Kapsamı ve Açıklama

İçişleri Bakanlığı, Suriye sınırındaki kara hudut kapılarından pasaportla geçiş işlemlerinin başladığını bildirdi. Açıklama, kurumun Next Sosyal hesabından yapıldı.

Bakanlığın paylaşımında şu ifadelere yer verildi:

"8 Aralık sonrasında Suriye'nin özgürleşmesiyle başlayan normalleşme süreci doğrultusunda, Suriye kara hudut kapılarımızdan pasaportla geçiş işlemleri başlamıştır. Türk vatandaşları ile 3. ülke vatandaşlığını kazanmış Suriye vatandaşları, Suriye sınırımızda bulunan Barış Pınarı Harekat Bölgesi hariç, diğer kara hudut kapılarımızdan pasaportla giriş çıkış yapabilecektir."

Buna göre, Türk vatandaşları ile 3. ülke vatandaşlığını kazanmış Suriye vatandaşları pasaportla sınır kapılarından giriş-çıkış yapabilecek; ancak Barış Pınarı Harekat Bölgesi kapsam dışında tutuldu.

Bakanlık açıklaması, sürecin normalleşme adımlarından biri olarak değerlendirildi.