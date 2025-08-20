DOLAR
40,92 -0,06%
EURO
47,77 -0,16%
ALTIN
4.395,89 -0,54%
BITCOIN
4.640.696,1 0,06%

İçişleri Bakanlığı: Suriye Hudut Kapılarından Pasaportla Geçiş Başladı

İçişleri Bakanlığı, Türk vatandaşları ve 3. ülke vatandaşlığını kazanmış Suriyelilerin Barış Pınarı hariç hudut kapılarından pasaportla giriş-çıkış yapabileceğini duyurdu.

Yayın Tarihi: 20.08.2025 14:43
Güncelleme Tarihi: 20.08.2025 14:43
İçişleri Bakanlığı: Suriye Hudut Kapılarından Pasaportla Geçiş Başladı

İçişleri Bakanlığı: Suriye Hudut Kapılarından Pasaportla Geçiş Başladı

Uygulamanın Kapsamı ve Açıklama

İçişleri Bakanlığı, Suriye sınırındaki kara hudut kapılarından pasaportla geçiş işlemlerinin başladığını bildirdi. Açıklama, kurumun Next Sosyal hesabından yapıldı.

Bakanlığın paylaşımında şu ifadelere yer verildi:

"8 Aralık sonrasında Suriye'nin özgürleşmesiyle başlayan normalleşme süreci doğrultusunda, Suriye kara hudut kapılarımızdan pasaportla geçiş işlemleri başlamıştır. Türk vatandaşları ile 3. ülke vatandaşlığını kazanmış Suriye vatandaşları, Suriye sınırımızda bulunan Barış Pınarı Harekat Bölgesi hariç, diğer kara hudut kapılarımızdan pasaportla giriş çıkış yapabilecektir."

Buna göre, Türk vatandaşları ile 3. ülke vatandaşlığını kazanmış Suriye vatandaşları pasaportla sınır kapılarından giriş-çıkış yapabilecek; ancak Barış Pınarı Harekat Bölgesi kapsam dışında tutuldu.

Bakanlık açıklaması, sürecin normalleşme adımlarından biri olarak değerlendirildi.

İLGİLİ HABERLER

AK Parti'ye Geçen Özlem Çerçioğlu'ndan Aydın'da Maaş Müjdesi: En Düşük 40.000 TL

Hatay Reyhanlı'da 657'ye Tabi Memur Alımı: 3 VHKİ Kadrosu ve Başvuru Tarihleri

Çorum'da ÇOKİŞ ile Kadın İstihdamında Tarihi Atılım

Deprem Bölgesine Özel Destek: Cazibe Merkezleri ve YTAK ile Düşük Faizli Kredi Dönemi Başladı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Bolu Mengen'de Orman Yangını: Kıyaslar'da Müdahale Sürüyor
2
Işıkhan: 8. Dönem Kamu Toplu Sözleşme'de Çalışanı Enflasyona Ezdirmeyeceğiz
3
İslami ve İnsani Bir Sorumluluk: Gazze Konferansı 22 Ağustos'ta İstanbul'da
4
Mahir Gün'ün Telefon Notlarında 'Kullanılmışlık Hissi' — İBB Yolsuzluk Soruşturması
5
Erdoğan-Schoof Telefonda: Türkiye-Hollanda İlişkileri ve Bölgesel Gündem
6
Bursa İnegöl'de Kreşte Havuza Düşen 4 Yaşındaki Berra Dizi Hayatını Kaybetti
7
Akbank PoChallenge 2025: Yapay Zeka Projelerine 40.000 Dolar Ödül

Kuveyt Türk ve Bilet.com’dan 18-25’e 1000 TL’ye Varan Uçak Bileti İndirimi

Cumhurbaşkanlığı Erken Dönem Kariyer Programı: Gençlere Staj ve İş Kapısı

2025-2026'da Zilsiz Okul Dönemi: MEB'den Yeni Genelge

Hatay Reyhanlı'da 657'ye Tabi Memur Alımı: 3 VHKİ Kadrosu ve Başvuru Tarihleri

İŞKUR Personel Alımı Başvuruları Bitiyor: Boğaziçi, TEİAŞ ve Üniversitelere Alım

Garanti BBVA Kripto'da USDT Alım-Satım ve Transfer Başladı

Çorum'da ÇOKİŞ ile Kadın İstihdamında Tarihi Atılım

AK Parti'ye Geçen Özlem Çerçioğlu'ndan Aydın'da Maaş Müjdesi: En Düşük 40.000 TL

Araçlara Kamera, Araç Takip Sistemi ve Acil Durum Butonu Zorunlu — 19 Ağustos 2025

Deprem Bölgesine Özel Destek: Cazibe Merkezleri ve YTAK ile Düşük Faizli Kredi Dönemi Başladı

SGK’dan işverene ve iş arayana müjde: İşsizlik ödeneği alanlara özel istihdam teşviki

İLBANK'tan Aydın'a 860 Milyon Lira Destek — Çerçioğlu Şehri Yenileyecek