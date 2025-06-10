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İDDEF, 3 Milyonu Aşkın İhtiyaç Sahibine Kurban Etleri Ulaştırdı

İDDEF, yurt dışında 3 milyon 130 bin kişiye et ulaştırarak, kurban organizasyonunu başarıyla tamamladı.

Yayın Tarihi: 10.06.2025 11:52
Güncelleme Tarihi: 10.06.2025 11:52
İDDEF, 3 Milyonu Aşkın İhtiyaç Sahibine Kurban Etleri Ulaştırdı

İDDEF, Kurban Bağışlarını Sıkı Bir Şekilde Gerçekleştirdi

İnsana Değer Veren Dernekler Federasyonu (İDDEF), Afrika, Asya, Ortadoğu ve Balkanlar'daki 47 ülkede 80 bin 18 hisse kurban keserek, 3 milyon 130 bin ihtiyaç sahibine ulaşmayı başardı.

Kardeşinle Kurbanını Paylaş Projesi

Federasyondan yapılan açıklamaya göre, İDDEF, “Kardeşinle Kurbanını Paylaş” sloganıyla düzenlediği yurt dışı vacip kurban organizasyonuna öncülük etti. Bu kapsamda, başta Gazze olmak üzere Afganistan, Etiyopya, Somali, Kenya, Burkina Faso, Lübnan, Yemen ve Suriye gibi ülkelere kurban etlerini ulaştırdı.

Hayırseverlerin bağışlarını, kesim videolarıyla kayıt altına alarak gerekli hijyen ve güvenlik önlemleri ile yoksul ailelere dağıtan federasyon, işlemler tamamlandıktan sonra bağışçılara bilgilendirme mesajı gönderdi. Böylece, kurbanların hangi ülke ve bölgede kesildiği hakkında bilgi sahibi olundu.

Çocuklara Sevgi ve Bayram Neşesi

İDDEF ekipleri, gerçekleştirdiği kurban çalışmaları sırasında ziyaret ettikleri köyler, medreseler ve yetimhanelerde çocuklara bayramlık kıyafet, oyuncak, balon ve şeker hediye ederek bayram neşesini paylaştı.

İslami usul ve kaidelere uygun bir şekilde kurbanları kesen ve dağıtımları ilk elden gerçekleştiren İDDEF, Gazze'ye toplam 12 bin 600 hisse büyükbaş kurbanlıklardan hazırlanan 264 bin 600 konserve et gönderimi yapacak.

İnsana Değer Veren Dernekler Federasyonu (İDDEF), Afrika, Asya, Ortadoğu ve Balkanlar'daki 47...

İnsana Değer Veren Dernekler Federasyonu (İDDEF), Afrika, Asya, Ortadoğu ve Balkanlar'daki 47 ülkede 80 bin 18 hisse kurban keserek, 3 milyon 130 bin kişiye et ikram etti.

İnsana Değer Veren Dernekler Federasyonu (İDDEF), Afrika, Asya, Ortadoğu ve Balkanlar'daki 47...

İnsana Değer Veren Dernekler Federasyonu (İDDEF), Afrika, Asya, Ortadoğu ve Balkanlar'daki 47 ülkede 80 bin 18 hisse kurban keserek, 3 milyon 130 bin kişiye et ikram etti.

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