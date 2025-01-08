İDDEF, Gazze'ye 36 Ton Taze Gıda Yardımı Gönderdi

İnsana Değer Veren Dernekler Federasyonu (İDDEF), İsrail'in devam eden saldırıları altında zor günler geçiren Gazze için insani yardım çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda, çeşitli sebze ve meyve türlerinden oluşan 36 tonluk taze gıda malzemesi, bölgeye ulaştırıldı.

Gazze'deki İnsani Kriz Derinleşiyor

Federasyonun yaptığı açıklamaya göre, Gazze'de yaşanan insani kriz giderek derinleşiyor. Su, yemek, barınma, yakıt, elektrik ve temel ihtiyaç maddelerine erişimde büyük zorluklar yaşanıyor. Bu durumda, İDDEF, 7 Ekim 2023'ten bu yana acil yardım çalışmalarını kesintisiz olarak sürdürüyor.

Taze Gıda ve Acil Yardım Faaliyetleri

Bir dizi patates, soğan, salatalık, domates, avokado, portakal ve limon gibi sebzelerden oluşan bu 36 tonluk gıda yardımı, Ürdün üzerinden Gazze'ye gönderildi. Malzemeler, Gazze Şeridi'nin kuzeyinde yerinden edilen ve çadırlarda hayat mücadelesi veren aileler ile sığınma merkezlerine ve okullara dağıtıldı.

Geçtiğimiz hafta da İDDEF, Gazze'nin güneyine 1,500 çadır ve gıda yüklü 2 tır gönderdi. Federasyon, Gazze'de günlük olarak 500 paket ekmek, 3 bin kişilik sıcak yemek, 25 bin litre su ve konserve et dağıtımını da sürdürmeye devam ediyor.

İnsana Değer Veren Dernekler Federasyonu (İDDEF), İsrail'in saldırılarını sürdürdüğü Gazze'ye yönelik yardım çalışmaları kapsamında çeşitli sebze ve meyvelerden oluşan 36 tonluk taze gıda malzemesini bölgeye ulaştırdı.

İnsana Değer Veren Dernekler Federasyonu (İDDEF), İsrail'in saldırılarını sürdürdüğü Gazze'ye yönelik yardım çalışmaları kapsamında çeşitli sebze ve meyvelerden oluşan 36 tonluk taze gıda malzemesini bölgeye ulaştırdı.