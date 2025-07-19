IDEF 2025: KAPLAN MT Tankı 'ADA'ya Dönüştü

KAPLAN MT: Türk Savunma Sanayisinin İlk İhracat Başarısı

Türk savunma sanayisi, tank sınıfındaki ilk ihracatını gerçekleştiren KAPLAN MT platformuyla önemli bir başarıya imza attı. Şimdi, bu platform, modern savaş alanlarının gereksinimlerine uygun çözümler sunarak KAPLAN ADA Muharebe Ateş Destek Aracı'na dönüştürüldü.

KAPLAN ADA'nın Yeni Özellikleri

KAPLAN MT, yeni silah kulesi ile donatılarak güncellenmiş yetenekler kazandı. Bu sayede, hem mevcut savaş senaryolarında hem de gelecekte karşılaşılabilecek tehditlere karşı daha etkili operasyonlar gerçekleştirebiliyor.

Anadolu Ajansı'na bilgi veren uzmanlar, KAPLAN ADA'nın, Türk ordusunun ihtiyaçlarına uygun olarak tasarlandığını ve düşman hedeflerine yönelik yüksek hassasiyetle saldırı yapabilme kapasitesine sahip olduğunu vurguluyor.

Bu dönüşüm, Türk savunma sanayisinin uluslararası pazardaki rekabet gücünü artırırken, aynı zamanda yerli mühendislik ve inovasyonun önemini de gözler önüne seriyor.

Türk savunma sanayisinin tank sınıfındaki ilk ihracatını gerçekleştiren KAPLAN MT platformu, yeni silah kulesiyle kazandığı yeteneklerle KAPLAN ADA Muharebe Ateş Destek Aracı'na dönüştü. FNSS Savunma Sistemleri, KAPLAN ADA'yı ilk kez 17. Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı'nda (IDEF 2025) sergileyecek.

Türk savunma sanayisinin tank sınıfındaki ilk ihracatını gerçekleştiren KAPLAN MT platformu, yeni silah kulesiyle kazandığı yeteneklerle KAPLAN ADA Muharebe Ateş Destek Aracı'na dönüştü. FNSS Savunma Sistemleri, KAPLAN ADA'yı ilk kez 17. Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı'nda (IDEF 2025) sergileyecek.