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İdlib'de Esed Rejimi Hava Saldırısı: 3 Sivil Hayatını Kaybetti

Esed rejimi tarafından İdlib'e düzenlenen hava saldırısında 3 sivil yaşamını yitirdi, 1 sivil yaralandı.

Yayın Tarihi: 29.11.2024 17:43
Güncelleme Tarihi: 29.11.2024 17:56
İdlib'de Esed Rejimi Hava Saldırısı: 3 Sivil Hayatını Kaybetti

İdlib'e Hava Saldırısı: Üç Sivil Hayatını Kaybetti

Beşşar Esed rejimine ait savaş uçakları, İdlib iline düzenlediği hava saldırısında 3 sivilin hayatını kaybetmesine neden oldu. Ayrıca, en az 1 sivil yaralandı.

Saldırının Detayları

Sivil Savunma (Beyaz Baretliler) ekiplerinden alınan bilgilere göre, saldırı İdlib'e bağlı bir beldedeki petrol istasyonunu hedef aldı. Olay sonucunda yaralı sivil hastaneye kaldırıldı ve tedavi altına alındı.

Yangınla Mücadele

Yapılan hava saldırısının ardından, itfaiye ekipleri bölgedeki yangını söndürmek için çalışmalarına devam ediyor. İdlib'teki bu tür saldırılar, yıllardır süren savaşın getirdiği insanlık dramını bir kez daha gözler önüne seriyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

Beşşar Esed rejimine ait savaş uçaklarının İdlib iline düzenlediği hava saldırısında 3 sivil...

Beşşar Esed rejimine ait savaş uçaklarının İdlib iline düzenlediği hava saldırısında 3 sivil hayatını kaybetti, en az 1 sivil yaralandı. Rejime ait savaş uçaklarının İdlib'e bağlı bir beldedeki petrol istasyonunu hedef alması sonucu bölgede hasar meydana geldi. Sivil Savunma (Beyaz Baretlilier) ekipleri, bölgeye gelerek çalışma başlattı.

Beşşar Esed rejimine ait savaş uçaklarının İdlib iline düzenlediği hava saldırısında 3 sivil...

Beşşar Esed rejimine ait savaş uçaklarının İdlib iline düzenlediği hava saldırısında 3 sivil hayatını kaybetti, en az 1 sivil yaralandı. Rejime ait savaş uçaklarının İdlib'e bağlı bir beldedeki petrol istasyonunu hedef alması sonucu bölgede hasar meydana geldi. Sivil Savunma (Beyaz Baretlilier) ekipleri, bölgeye gelerek çalışma başlattı.

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