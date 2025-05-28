İdlib Üniversitesi'nden Gazze'ye Destek Etkinliği

Suriye'nin kuzeybatısındaki İdlib ilinde, üniversite öğrencileri tarafından düzenlenen "Vaadimiz Onları Desteklemek" kampanyası, İsrail ordusunun saldırıları altında yaşam mücadelesi veren Gazze halkına destek sağlamak amacıyla gerçekleştirildi.

Gazze ile Dayanışma Mesajları

İdlib Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencileri öncülüğünde gerçekleştirilen etkinlikte, Gazze'deki insani drama dikkat çekilerek, Gazzelilerle karşılıklı dayanışma mesajı verildi. Etkinlik kapsamında bağış kutuları oluşturulurken, fakülte koridorlarında Gazze'deki durumu yansıtan bilgilendirici panolar ve resimler sergilendi.

Öğrencilerin Duyguları ve İfadeleri

Etkinliğe katılan Ziraat Fakültesi öğrencisi Hiyam el-Muslim, yaklaşık bir buçuk yıl önce başlayan savaşın durdurulması için kimsenin sesi çıkarmadığını vurguladı. Muslim, "Kimse buna 'dur' demiyor. En azından bizler sosyal medya platformlarında bu konulara dikkati çekmeliyiz. Bu, Gazze'deki kardeşlerimiz için yapabileceğimiz en basit ama anlamlı şeydir." dedi.

Diş Hekimliği Fakültesi öğrencisi Münzir Ahmed Şehade ise, düzenlenen kampanyanın, İdlib Üniversitesinin zorluklar ve devrim ortamı içinde yetişmiş genç öğrencilerinin içten gelen bir çağrısı olduğunu ifade etti. Şehade, Gazze halkıyla dayanışmanın bir tercih değil, insani bir sorumluluk olduğunu belirtti.

Sesler Yükseliyor

Tıp Fakültesi öğrencisi Riyad Kurdi, Gazze halkını destekleyen her sesin susturulmaya çalışıldığı bir dönemde, "Vaadimiz Onları Desteklemek" kampanyasını başlatma kararı aldıklarını ifade etti. Kurdi, "Enkaz altındaki görüntüler, çocukların çığlıkları, annelerin gözyaşları bizler için tanıdık. Bu yüzden Gazze halkının yanında durmak bir seçenek değil, bir görevdir." şeklinde konuştu.

Suriye halkının geçmişte benzer acılar yaşadığını hatırlatan Kurdi, "Bugün yapılan bir bağış, yarının zaferine dönüşebilir. Çünkü hakikatin zaferi, fedakarlıkla başlar," diyerek, destek çağrısını yineledi.

Suriye'nin kuzeybatısındaki İdlib ilinde, üniversite öğrencileri "Vaadimiz Onları Desteklemek" kampanyası kapsamında, İsrail ordusunun saldırıları altında yaşam mücadelesi veren Gazze halkına destek amacıyla etkinlik düzenledi. İdlib Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencileri tarafından düzenlenen etkinlikte, Gazze'de yaşanan insani drama işaret edilerek, Gazzelilerle dayanışma mesajı verildi. Etkinlik kapsamında bağış kutuları oluşturulurken, fakülte koridorlarında Gazze'deki durumu yansıtan bilgilendirici panolar ve resimler sergilendi.

Suriye'nin kuzeybatısındaki İdlib ilinde, üniversite öğrencileri "Vaadimiz Onları Desteklemek" kampanyası kapsamında, İsrail ordusunun saldırıları altında yaşam mücadelesi veren Gazze halkına destek amacıyla etkinlik düzenledi. İdlib Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencileri tarafından düzenlenen etkinlikte, Gazze'de yaşanan insani drama işaret edilerek, Gazzelilerle dayanışma mesajı verildi. Etkinlik kapsamında bağış kutuları oluşturulurken, fakülte koridorlarında Gazze'deki durumu yansıtan bilgilendirici panolar ve resimler sergilendi.